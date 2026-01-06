مع برودة الطقس.. احذر نقص هذه الفيتامينات في جسمك

مع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، يعاني كثيرون من الشعور بالإجهاد وتقلب المزاج وضعف المناعة، وهي أعراض قد تكون مرتبطة بنقص بعض الفيتامينات الأساسية التي يحتاجها الجسم في هذا الوقت من العام.

ويؤكد خبراء التغذية أن قلة التعرض لأشعة الشمس خلال الشتاء تُعد السبب الرئيسي في انخفاض مستويات فيتامين «د»، وهو عنصر ضروري لصحة العظام وتقوية الجهاز المناعي والحفاظ على الحالة النفسية الجيدة.

ولا يقتصر الأمر على فيتامين «د» فقط، إذ يزداد أيضًا احتمال نقص فيتامين «سي» بسبب قلة تناول الفواكه الطازجة، ما قد يؤدي إلى تكرار نزلات البرد والإنفلونزا. كما أن نقص فيتامينات «ب» المركبة، خاصة «ب12»، قد يسبب الشعور بالخمول وضعف التركيز وتساقط الشعر، وهي أعراض شائعة خلال فصل الشتاء.

وينصح الأطباء بالاعتماد على نظام غذائي متوازن يشمل الخضروات الورقية، والحمضيات، والأسماك الدهنية، والبيض، إلى جانب الحرص على التعرض اليومي لأشعة الشمس في الأوقات الآمنة. وفي بعض الحالات، قد تكون المكملات الغذائية ضرورية بعد استشارة الطبيب، لتجنب المضاعفات الصحية المرتبطة بنقص الفيتامينات خلال فصل الشتاء.