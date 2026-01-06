قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسالة من الرئيس السيسي.. وزير الرياضة وأبو ريدة يجتمعان بلاعبي منتخب مصر
في ذكرى ميلاده الـ80.. الإمام المجدد شيخ الأزهر قضى عمره في خدمة الدين والوطن ونشر سماحة الإسلام
اتحاد الكرة: لاعبو منتخب مصر رجالة وهدفهم إسعاد الشعب وصلاح قائد حقيقي
وزير الحرب الأمريكي: العالم في حقبة جديدة من المواجهة بين القوى العظمى
الحبس سنتين عقوبة إتلاف المعلومات الموجودة على موقع طبقا للقانون
حكم صيام يوم الإسراء والمعراج.. اعرف رأي الشرع
عضو الحزب الاشتراكي الفنزويلي: واشنطن تكيل التهم لبلادنا دون الاستناد لوقائع
بعد إلغاء الورقية .. طريقة إستخراج شهادة مخالفات للسيارة إلكترونيا
3 إصابات في صفوف المنتخب أمام بنين بكأس أمم إفريقيا
الداخلية السورية: اعتقال عنصر من تنظيم داعش خلال عملية أمنية بريف دمشق
النجمة السعودي يطلب استعارة مصطفى شوبير من الأهلي
طريقة وسعر استخراج قسيمة زواج من ماكينة السجل المدني
بالصور

المبكبكة على أصولها.. طبق شتوي يعيد دفء البيوت

مبكبكة
مبكبكة
ريهام قدري

تعود المبكبكة الشتوية لتتصدر موائد البيوت المصرية والعربية، باعتبارها واحدة من الأكلات الشعبية المرتبطة بالدفء واللمة. هذا الطبق، الذي يعتمد على المكرونة مع صلصة غنية بالطماطم والتوابل، يُعرف بقوامه الكثيف وطعمه القوي القادر على منح إحساس سريع بالشبع والطاقة، وهو ما يجعله خيارًا مفضلًا في فصل الشتاء.

وترتبط المبكبكة في الذاكرة الشعبية بالأيام الباردة  حيث تقدم ساخنة وتتميز بسهولة تناولها ومذاقها القريب من جميع الأذواق، سواء أُضيفت إليها اللحوم أو الدواجن أو قدمت بنكهتها البسيطة. كما تُعد من الأكلات الاقتصادية التي انتشرت في البيوت بسبب قدرتها على إشباع عدد كبير بتكلفة محدودة.

ولا تزال المبكبكة تحتفظ بمكانتها كواحدة من رموز المطبخ البيتي، التي تجمع بين الطعم، الدفء، والحنين

طريقة عمل المبكبكة الشتوية

المكونات:

نصف كيلو مكرونة قصيرة

نصف كيلو لحم مكعبات أو فراخ (حسب الرغبة)

بصلة كبيرة مفرومة

3 فصوص ثوم مفروم

3 حبات طماطم معصورة أو كوب عصير طماطم

ملعقتان كبار صلصة طماطم

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة بابريكا

نصف ملعقة صغيرة شطة (اختياري)

ملعقة صغيرة بهارات لحمة

3 ملاعق كبار زيت

ماء ساخن حسب الحاجة

طريقة التحضير:

في حلة على النار يُسخن الزيت، ثم يُضاف البصل ويُقلب حتى يذبل ويأخذ لونًا خفيفًا.

يُضاف الثوم ويُقلب سريعًا، ثم تُضاف اللحمة أو الفراخ وتُشوّح حتى يتغير لونها.

تُضاف الطماطم المعصورة وصلصة الطماطم والتوابل كلها، ويُقلب الخليط جيدًا.

يُضاف الماء الساخن ويُترك الخليط حتى تنضج اللحمة أو الفراخ جزئيًا.

تُضاف المكرونة النيئة وتُقلب، ثم يُضاف ماء ساخن يغطي المكونات.

تُترك المبكبكة على نار متوسطة مع التقليب من وقت لآخر حتى تنضج المكرونة ويتماسك القوام.

عند الوصول للقوام المطلوب، تُرفع من على النار وتُقدم ساخنة.

