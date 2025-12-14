أكلة لذيذة وشعبية .. طريقة عمل المكرونة المبكبكة

المبكبكة من الأكلات الشعبية المصرية اللذيذة، وسهلة التحضير.

إليك طريقة عمل المبكبة :

المكونات:

2 كوب دقيق

1/2 كوب سكر (حسب الرغبة)

1/2 كوب زيت

1/2 كوب حليب أو ماء دافئ

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

رشة ملح

فانيليا (اختياري)

جوز هند مبشور (اختياري)

شربات (قطر) أو عسل للتحلية

طريقة التحضير:

خلط المكونات الجافة: في وعاء كبير، ضعي الدقيق مع السكر، البيكنج باودر، ورشة الملح، واخلطي جيدًا.

إضافة المكونات السائلة: أضيفي الزيت والحليب تدريجيًا مع العجن حتى تحصلي على عجينة متماسكة وطرية.

تشكيل المبكبكة: خذي قطعة من العجين واعمليها على شكل دوائر صغيرة أو حسب الشكل المفضل. يمكن رش القليل من جوز الهند فوقها قبل الخبز.

الخبز: سخني مقلاة غير لاصقة على نار هادئة، ثم ضعي الدوائر حتى تتحمر من الجهتين (حوالي 3–5 دقائق لكل جهة)

التقديم: بعد أن تبرد قليلاً، يمكن غمرها في الشربات أو العسل حسب الرغبة، ثم تقديمه

المبكبكة تكون ألذ إذا كانت دافئة.