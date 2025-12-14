عطل مفاجئ يضرب منصتي "فيسبوك" و"إنستجرام" وشكاوى عالمية من توقف الخدمة

رصد موقع "DownDetector" المتخصص في تتبع حالة الخدمات الرقمية والمواقع الإلكترونية، ارتفاعاً حاداً ومفاجئا في أعداد البلاغات المقدمة من المستخدمين حول العالم، تفيد بتعطل خدمات منصتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستجرام" التابعتين لشركة "ميتا" خلال الدقائق القليلة الماضية.

قفزة في البلاغات

وكشفت المؤشرات الحية والرسم البياني (Timeline Graph) المتواجد على موقع "DownDetector" عن صعود رأسي للخط الأحمر الذي يمثل عدد الشكاوى، مما يؤكد وجود مشكلة تقنية واسعة النطاق وليست فردية، حيث سجل الموقع آلاف البلاغات في وقت قياسي، مشيراً إلى أن العطل بدأ يؤثر على قطاع عريض من المستخدمين في مناطق جغرافية متعددة بما فيها الشرق الأوسط، أوروبا، والولايات المتحدة.

طبيعة العطل وفقاً لتعليقات المستخدمين

ووفقاً لتحليل الصور والتعليقات التي نشرها المستخدمين عبر قسم الشكاوى في الموقع، فقد تركزت المشكلات التقنية في النقاط التالية:

تحديث الصفحة (News Feed) وشكاوى متكررة من عدم القدرة على تحميل المنشورات الجديدة أو تحديث الصفحة الرئيسية.

وشكاوي بشأن تسجيل الدخول (Login Issues)،حيث واجه البعض خروجاً مفاجئاً من حساباتهم مع تعذر الدخول مجدداً.

وشكاوي اخرى بشأن تعطل تطبيق الهاتف حيث أبلغ قطاع كبير عن توقف التطبيق بالكامل عن الاستجابة (App Crash).

صمت رسمي وترقب لعودة الخدمة

وحتى لحظة تحرير هذا الخبر، لم تصدر شركة "ميتا" بياناً رسمياً توضح فيه أسباب هذا الخلل الفني المفاجئ أو المدة المتوقعة لإصلاحه، بينما بدأ المستخدمون في التوجه إلى منصات بديلة مثل "إكس" (تويتر سابقاً) للتأكد من حالة العطل، مما جعل وسوم #FacebookDown و #InstagramDown تتصدر قوائم التريند العالمية.