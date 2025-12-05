قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ياسمين صبري تشارك جمهورها صورا لها من أبو ظبي
شرب الماء بالساعة.. كيف يرفع الترطيب المنظم كفاءة جسمك اليومية؟
الدكتور السيد قنديل: 7 آلاف طالب من 36 جنسية في جامعة حلوان
عمرو رضوان: الحزمة الضريبية الجديدة خطوة جريئة لإنعاش الاقتصاد
أوقاف أسوان تواصل سلسلة افتتاح المساجد الجديدة ووصولها لـ 64 مسجدا
قيادي بحركة فتح: حكومة نتنياهو تعمل على تصعيد التوتر لإرضاء قواعدها المتطرفة
مصر تتحدث عن المطارات خلال مؤتمر القضايا العالمية للطيران بالرياض
سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 5-12-2025.. عيار 21 بكام؟
بالتعاون مع اليونسكو.. الأكاديمية العربية تطلق مناظرات الثقافة الإعلامية والمعلوماتية
سحب عالية تغطي مناطق شرق مصر .. أمطار قادمة بعد ساعات | حالة الطقس
ختام فعاليات النسخة الرابعة من معرض إيديكس 2025 وسط إشادة دولية كبيرة
رئيس أركان جيش الاحتلال يدعو لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بعد موجة غضب وشكاوى.. ميتا تفاجئ العالم بغرفة الأسرار لحل أزمات فيسبوك وإنستجرام

ميتا
ميتا
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة ميتا Meta، عن إطلاق مركز دعم جديد موحد لمستخدمي فيسبوك وإنستجرام، بعد إقرارها بأن خيارات الدعم السابقة لم تكن “على قدر التوقعات”. 

وبحسب ما ذكره موقع “techcrunch”، سيجد المستخدمون داخل هذا المركز أدوات للإبلاغ عن مشكلات الحسابات، واستعادة حساباتهم في حال فقدان الوصول إليها، إضافة إلى الحصول على إجابات عبر بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي ومساعد افتراضي جديد.

دعم فيسبوك وإنستجرام يتحول للذكاء الاصطناعي
 

بدأت الميزة بالوصول تدريجيا إلى المستخدمين حول العالم على تطبيقي فيسبوك وإنستجرام لنظامي iOS وأندرويد.

ووفقا لـ ميتا، فقد صمم المساعد الجديد القائم على الذكاء الاصطناعي الذي يخضع حاليا للاختبار، لتقديم دعم أكثر تخصيصا في مهام مثل استعادة الحساب، إدارة الملف الشخصي، أو تحديث الإعدادات. 

وسيتوفر أولا لمستخدمي فيسبوك، على أن يجري طرحه لاحقا لتطبيقات أخرى تابعة للشركة.

تقول ميتا إن استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي ساعد في حماية حسابات المستخدمين، مشيرة إلى أن عمليات اختراق الحسابات انخفضت بأكثر من 30% على مستوى العالم عبر فيسبوك وإنستجرام. 

كما تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد التهديدات الأخرى مثل محاولات التصيد والتسجيلات المشبوهة والحسابات المخترقة.

دعم فيسبوك وإنستجرام يتحول للذكاء الاصطناعي
 

وتضيف الشركة أن الذكاء الاصطناعي ساعدها أيضا على تقليل عدد الحسابات التي يجري تعطيلها عن طريق الخطأ، وتسريع عمليات الاستئناف عند وقوع تلك الأخطاء.

لكن هذه الادعاءات لا تعكس بالضرورة تجارب العديد من المستخدمين الذين يفيدون بفقدان الوصول إلى حساباتهم أو صفحاتهم بسبب أخطاء في أنظمة ميتا، دون وجود تدخل بشري واضح في عملية الدعم. 

وقد دفع ذلك بعضهم إلى اتخاذ خطوات قانونية، خاصة عندما يتسبب فقدان الحساب في أضرار مباشرة لأعمالهم أو مصادر دخلهم. 

ووصل الأمر إلى حد إنشاء منتدى على منصة "ريديت" هذا العام لمساعدة الأشخاص الذين يرفعون دعاوى ضد ميتا بسبب تعطيل حساباتهم.

وترى ميتا أن مركز الدعم الجديد يمكن أن يساعد في معالجة هذه المشكلات، من خلال توحيد خيارات استعادة الحساب وتقديم تجربة أكثر سلاسة مع إرشادات أوضح وخطوات تحقق أبسط. 

كما سيقدم النظام تنبيهات محسنة عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني حول الأنشطة الخطرة، وسيتعرف إلى أجهزة المستخدمين بدقة أكبر. 

وسيربط المركز المستخدمين أيضا بأدوات تأمين أخرى، مثل فحص الأمان، وتفعيل المصادقة الثنائية، أو إضافة مفتاح مرور.

ومن بين الخيارات الجديدة، إمكانية رفع مقطع فيديو قصير (سيلفي) للتحقق من الهوية أثناء استعادة الحساب.

ورغم تأكيد ميتا أن التحديثات ستسهل على المستخدمين، إلا أن نقل إعدادات الدعم وتغيير أماكنها قد يؤدي بدوره إلى مزيد من الارتباك، خصوصا أن الشركة اعتادت نقل مواقع الإعدادات وميزات الخصوصية وإدارة البيانات بشكل متكرر، ما يجعل المستخدمين غير قادرين على العثور على الخيارات بسهولة في كل مرة تتغير فيها القوائم والتنقل داخل التطبيق.

ميتا مركز دعم جديد فيسبوك وإنستجرام استعادة الحساب الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بطاقة شخصية

مخالفات في بطاقتك الشخصية تعرضك لـ 5 غرامات مالية

ترامب

بتوجيهات من ترامب.. حظر دخول مواطني 30 دولة إلى الولايات المتحدة

وزارة الأوقاف

بعد إعلان اسم مينا خلف في القائمة.. الأوقاف تحسم الجدول حول تقدم غير المسلمين لوظائفها

سعر الذهب عيار 21 الآن

قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

شهادة مخالفات المرور

أصبحت إلكترونية.. الداخلية تعلن إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية

تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية

تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية .. الشروط وخطوات التقديم

سعيد عبد الواحد

رغم وفاته.. مرشح يحصل على 3463 صوتا في انتخابات النواب

الأرصاد الجوية

من بكره.. الأرصاد تعلن تغييرا في الأحوال الجوية

ترشيحاتنا

الكلى

احترس.. مضاعفات أمراض الكلى تصيبك عند التأخر في اكتشافها

شوربة الفريك

طريقة عمل شوربة الفريك بمذاق شهي

يوسف محمد

بعد حادثة الطفل يوسف محمد .. هؤلاء الأكثر عرضة للغرق

بالصور

تمويه بلون الذهب يكشف عن تحديث مرسيدس- بنز S-Class القادم

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

إيديكس 2025.. اتفاقيات عسكرية مع ألمانيا وباكستان والصين وفرنسا وأمريكا

قائد قوات الدفاع الجوي مع الجانب الألماني
قائد قوات الدفاع الجوي مع الجانب الألماني
قائد قوات الدفاع الجوي مع الجانب الألماني

محافظ الشرقية: ملتزمون بدعم المزارعين لتعزيز الإنتاجية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

رام تستدعي 75 ألف شاحنة بسبب تعطل الشاشات ووسائد هوائية قد تنفجر

استدعاء رام
استدعاء رام
استدعاء رام

فيديو

معرض إيديكس

ختام فعاليات النسخة الرابعة من معرض إيديكس 2025 وسط إشادة دولية كبيرة

جانب من اللقاءات الثنائية

إيديكس 2025.. وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عددا من اللقاءات الثنائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد