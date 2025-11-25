بشاشة مدمجة.. ميتا تكشف عن نظارة ذكية بمواصفات استثنائية

تستعد أوكلي لإطلاق نظارتها ميتا HSTN AI لتقدم بذلك جهازًا قابلًا للارتداء عالي الأداء يجمع بين إمكانيات الكاميرا والتفاعل الصوتي ودعم البطارية طويل الأمد.

ومن أبرز ميزاته التقاط الصور بدون استخدام اليدين، والتحكم الصوتي باللغة الهندية، والتكامل مع ميتا AI.

وتُبرز المواصفات الكاملة والأسعار وتفاصيل التوفر كيف تُناسب النظارات الرياضيين والمستخدمين العاديين الذين يبحثون عن مساعدة ذكية.

ميزات ومواصفات Oakley Meta HSTN

ميزات ومواصفات Oakley Meta HSTN

وصُممت نظارات أوكلي ميتا HSTN للاستخدام النشط، حيث تتميز بإطار متين مقاوم للماء بتصنيف IPX4 ومكبرات صوت مفتوحة الأذن تُتيح لك التركيز أثناء التمرين.

وتدعم الكاميرا المدمجة تسجيل فيديو عالي الجودة بدقة 3K، مما يجعلها مثالية لالتقاط لحظات سريعة دون توقف النشاط.

تعمل النظارات بتقنية Meta AI لتوفير إجابات فورية، وإشارات أداء، ومساعدة بدون استخدام اليدين من خلال عبارة "Hey Meta" عند الاستيقاظ.

ويدعم الجهاز ما يصل إلى 8 ساعات من الاستخدام النشط و19 ساعة في وضع الاستعداد، ويأتي مع علبة شحن تعمل على تمديد الطاقة لمدة 48 ساعة إضافية.

وتتيح ميزة جديدة قيد الاختبار إجراء مدفوعات UPI Lite من خلال النظر إلى رمز الاستجابة السريعة والقول "مرحبًا Meta، امسح ضوئيًا وادفع" لإكمال المعاملة من خلال حساب البنك المرتبط بـ WhatsApp للمستخدم.

سعر وتوافر Oakley Meta HSTN

ستتوفر نظارات أوكلي ميتا HSTN في الهند ابتداءً من 1 ديسمبر بأسعار تبدأ من 41,800 روبية هندية. يبدأ البيع المسبق في متجر سن غلاس هت، وسيتوفر لاحقًا في جميع أنحاء البلاد في منافذ سن غلاس هت ومتاجر النظارات الرائدة. يمكن للمشترين الاختيار من بين ستة تشكيلات من الإطارات والعدسات، جميعها مناسبة للوصفات الطبية.