«هوندا» تكشف عن سيارتها إنتيجرا «تاجرا» الجريئة لأول مرة

خطفت هوندا الأنظار في معرض قوانغتشو للسيارات عبر تقديم نسخة تجريبية مذهلة باسم إنتيجرا تاجرا، وهي تحويل جذري لطراز إنتيجرا الصيني إلى سيارة رياضية ببابين وسقف قابل للإزالة، في خطوة تعيد ذكريات CR-X من تسعينيات القرن الماضي.

تصميم هوندا مختلف بروح كلاسيكية

قدّمت هوندا نسخة تاجرا كسيارة عرض فقط وليست نموذجًا إنتاجيًا، حيث تم بناؤها على نسخة الهاتشباك من GAC هوندا المعتمدة على شاسيه سيفيك.

وحملت السيارة تصميمًا صندوقيًا أكثر جرأة، مع بابين فقط وسقف تارجا قابل للإزالة، وجنوط بيضاء متعددة الأذرع ومرايا حمراء مستوحاة من النسخة الاحتفالية الخاصة لانتيجرا، ما منحها طابعًا شبابيًا مستوحى من سيارات هوندا الكلاسيكية الرياضية.

مقصورة بتعديل بسيط ولمسات رياضية

في الداخل، استغنت هوندا عن ترتيب المقاعد الخماسي لصالح صيغة 2+2، بينما يمنح السقف المفتوح مساحة رأس واسعة للراكبين الأماميين، ويبقى الصف الخلفي محدود الاستخدام كالعادة في سيارات البابين.

كما حصلت المقصورة على لمسات لونية حمراء تضيف جرعة رياضية، مع احتفاظها بالتصميم الأساسي لانتيجرا القياسية.

ورغم أن هوندا لم تكشف رسميًا عن المواصفات الميكانيكية، أظهرت صور مسرّبة وجود ناقل حركة يدوي من 6 سرعات، ما يرجّح اعتماد المحرك 1.5 لتر تيربو بقوة تقارب 180 حصانًا، وهو المحرك نفسه المتوفر في إنتيجرا الصينية الحالية.

تؤكد “هوندا” أن “إنتيجرا تاجرا” مجرد سيارة عرض خاصة للمعرض وليست مؤشرًا على طراز إنتاجي قادم، خاصة أن سوق السيارات ذات البابين أو السقف المكشوف في الصين أصبح ضعيف الإقبال.

ومع ذلك، يعكس ظهور هذه النسخة رغبة هوندا في إبراز روحها الرياضية التاريخية بطريقة مبتكرة ومختلفة.