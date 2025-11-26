قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رضا البحراوي ينفي شائعة وفاة والدته : مازالت تحت الرعاية الطبية
حماية لسُمعتها.. هند عاكف تتخذ إجراءات قانونية عاجلة ضد مروّجي الشائعات والإساءة لها | تفاصيل
غابت عن الوعي .. تدهور الحالة الصحية لوالدة المطرب رضا البحراوي
تجاوز الـ 44 ألفًا .. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر
«هوندا» تكشف عن سيارتها إنتيجرا «تاجرا» الجريئة لأول مرة
أسباب غياب محمد الشناوي عن قائمة الأهلي لمواجهة الجيش الملكي
مصر بالمستوى الثالث.. كل ما تريد معرفته عن نظام قرعة كأس العالم 2026
مع بداية الشتاء .. 10 وصايا ذهبية لحماية الأطفال من نزلات البرد المُتكرّرة
مصطفى الفقي: لا أتوقع استمرار برلمان 2025 طوال مدته.. ضرورة إصلاح المشهد |فيديو
ائتلاف نزاهة الدولي يشيد بتنظيم وتأمين اللجان بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب
الأهلي يعرض مليون ونصف دولار على «ديانج» .. وتجديد العقد قريبًا
الأرجنتين تفتح سفارتها بالقدس.. و«ميلي» يعلن زيارته لإسرائيل في 2026
فن وثقافة

غابت عن الوعي .. تدهور الحالة الصحية لوالدة المطرب رضا البحراوي

رضا البحراوي ووالدته
رضا البحراوي ووالدته
سعيد فراج

تدهورت الحالة الصحية لوالدة المطرب رضا البحراوي، بعد دخولها العناية المركزة، قبل قليل، وغيابها عن الوعي. 

أغاني رضا البحراوي 

وطرح رضا البحراوي خلال الأيام الماضية  أغنية فيلم “ريستارت” بعنوان “المقص” بمشاركة الفنان تامر حسني. 

وكان قد طرح رضا البحراوي أغنيته الجديدة، لو جاي في سيط، من كلمات حسام موكا، وألحان وليد سمارة توزيع أشرف البرنس، ونفذ بالكامل على طريقة الذكاء الاصطناعي AI.

وفي سبتمبر 2024، طرح رضا البحراوي أغنية يا حبر بدرى لسه، عب.  موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة. 

الأغنية من كلمات سمير زعلوك ومحمد عنتر، وألحان إبراهيم دمدم، إخراج طارق حسين، وتوزيع موسيقي محمد حريقة، ومن كلماتها: “خلصت ليه يا قلم أنا لسه عندي كلام وجوه قلبي آلام محتاج لي وصف وأقلام.. خلصت ليه يا قلم أنا لسا عندي كلام وجوه قلبي آلام محتاج لي وصف”.

أغاني رضا البحراوي

وكان قد طرح رضا البحراوي اغنيته الجديدة " لو جاي في سيط “ خلال الفترة الماضية، وهي كلمات حسام موكا، وألحان وليد سمارة، وتوزيع أشرف البرنس.

وكانت كلمات الاغنية كالتالي:

أنا وحش جيلي ومين قدي من صغري معروف ومعلم.

نجاحي تاعبك ومضايقك أصل انت من الركنة مصدي.

هات آخرك ياض، يابني كله على الله.

رضا البحراوي أغاني رضا البحراوي المطرب رضا البحراوي والدة رضا البحراوي

