وزير الأوقاف يوجه بصرف مكافأة 10 آلاف جنيه لعامِلَي مسجد

وجّه الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بصرف مكافأة مالية قدرها ١٠ آلاف جنيه لكلٍّ من رمضان جلال السيد أحمد، عامل مسجد الميري بالطلمبات، التابع لإدارة أوقاف بني عبيد، مديرية أوقاف الدقهلية، وعبد المعز السيد عبد المعز الجمل، عامل مسجد أولاد الزبير الكبير بزفتا، مديرية أوقاف الغربية.

ويأتي ذلك تقديرًا لما أظهره العاملان من انضباطٍ والتزامٍ كامل بأداء واجباتهما الوظيفية، وحرصٍ صادق على خدمة المسجد والقيام بمهامه على الوجه الأكمل في أوقات العمل الرسمية وخارجها، بما يجسّد صورة عملية للالتزام الوظيفي والتفاني في أداء الرسالة.

يأتي هذا التوجيه في ضوء ما رصدته الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة من إيجابيات خلال متابعتها الميدانية، وفي إطار حرص وزارة الأوقاف على تحفيز النماذج المتميزة، وتفعيل مدونة السلوك الوظيفي، وترسيخ مبدأ الثواب والعقاب داخل بيئة العمل.

وأكدت وزارة الأوقاف استمرارها في دعم العاملين الملتزمين وتقديرهم، وتُهيب بجميع أبنائها الالتزام التام بالتعليمات والضوابط المنظمة للعمل؛ أداءً للأمانة، وحفاظًا على قدسية المسجد، وإسهامًا في تعزيز رسالته، وصون أمانة الكلمة، وتحقيق الأمن الفكري في ربوع الوطن.