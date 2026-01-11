قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إبراهيم حسن: منتخب مصر يتوجه لمدينة طنجة غدا .. ويتدرب بأغادير استعدادا للسنغال
الخط الأخضر الثالث يقلص زمن تقاطر القطارات لتحسين تجربة الركاب وتقليل ساعات الانتظار
مصر والمغرب.. مهمة عربية نحو نهائي أمم أفريقيا
ضم الزوجة والأبناء إلى بطاقة التموين 2026.. الخطوات والشروط
الترجي التونسي يواصل دعم صفوفه بلاعب جديد
النائب ياسر عرفات: تمثيل المواطن أولوية والعمل الجماعي أساس نجاح البرلمان
وصول 12 أسيرا محررا إلى مستشفى شهداء الأقصى في غزة
صلاح فوزي: التعاون المرن بين السلطات ضرورة وطنية لتعزيز كفاءة البرلمان
المالية: 600 مليار جنيه زيادة في حصيلة الضرائب دون أعباء جديدة
وفد بريطاني يزور مستشفى العريش العام برفقة محافظ شمال سيناء
بعد افتتاح متحف فاروق حسني.. أحمد موسى: احتفال مشرف وحضور ثقافي رفيع
بين رغبة صلاح في الثأر وطموح ماني بالفوز.. قمة مصر والسنغال تخطف الأضواء من ملاعب أوروبا
ديني

وزير الأوقاف يفتتح الدورة التدريبية الأولى لأئمة وقضاة الفلبين

أحمد سعيد

افتتح الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الدورة التدريبية الأولى لأئمة وقضاة من جمهورية الفلبين، بعنوان: «تعزيز قيم التسامح والتعايش المشترك وفق التجربة المصرية»، وذلك بفندق تريومف لكشري بالتجمع الخامس بالقاهرة. 

وزير الأوقاف يفتتح الدورة التدريبية الأولى لأئمة وقضاة الفلبين

جدير بالذكر أن الدورة التدريبية تُعقد خلال الفترة من ١٠ حتى ٢٠ من يناير الجاري، بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية، بمشاركة ١٥ متدربةً ومتدربًا من الأئمة والقضاة والمحامين من جمهورية الفلبين، في برنامج تدريبي يُعد الأول من نوعه، ويستهدف نقل الخبرات العلمية والعملية المصرية على صعيد ترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي، وتفكيك الفكر المتطرف، وعرض التجربة المصرية الرائدة في مجال العمل الدعوي والديني والاجتهاد والتجديد.

استهل الحفل بتلاوة قرآنية عطرة للقارئ الشيخ محمد ماهر الشناوي، أحد أبناء «دولة التلاوة»، أعقبها كلمة للدكتور السيد عبدالباري - رئيس القطاع الديني، أوضح خلالها أن هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار الدور العالمي الذي تضطلع به وزارة الأوقاف في نشر صحيح الدين، وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال. 

وفي كلمته بيّن وزير الأوقاف أن البرنامج التدريبي المشترك مع جمهورية الفلبين يجسّد عودة مصر للقيام بدورها التاريخي في نقل خبراتها الدينية والعلمية والإنسانية إلى الأشقاء والأصدقاء، موضحًا أن هذا التعاون يمثل ثمرة مباشرة لزيارته السابقة إلى الفلبين وما أسفرت عنه من اتفاقات عملية وبرامج عمل مشتركة. 

وأوضح وزير الأوقاف أن البرنامج يستهدف عددًا من القضاة والعلماء والدعاة، ويتضمن تدريبًا نوعيًا ممتدًا، إلى جانب تنظيم زيارات علمية ومهنية لعدد من مؤسسات الدولة المصرية، بالتنسيق مع وزارة العدل، والمحكمة الدستورية العليا، ومؤسسات القضاء، فضلًا عن الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، بما يحقق أكبر قدر من الإفادة العملية للمشاركين. 

وشدّد وزير الأوقاف على حرصه أن تكون أيام التدريب تجربة علمية وإنسانية ثرية، تسهم في بناء جسور التفاهم والتعاون، وتعزز خطابًا دينيًّا قائمًا على الإنصاف من النفس قبل الغير، واحترام الإنسان والأكوان، وترسيخ قيم السلام المجتمعي؛ مستعرضًا نماذج واقعية من التاريخ والحاضر للتفاني بين أبناء الوطن الواحد في مصر. 

كما ربط وزير الأوقاف بين هذا الواقع المعاصر والجذور الفقهية للتجربة المصرية، مستشهدًا بمواقف تاريخية لعلماء مصر الكبار، وعلى رأسهم الإمام الليث بن سعد وقاضي قضاتها عبد الله بن لهيعة، الذين أرسوا مبادئ راسخة في حماية المقدسات وصيانة العمران المشترك، مؤكدًا أن هذه الروح هي جوهر التجربة المصرية التي تسعى الوزارة إلى ترسيخها وتقديمها للعالم، باعتبارها نموذجًا للبناء والرحمة والتعايش الإنساني.

وزير الأوقاف يفتتح الدورة التدريبية الأولى لأئمة وقضاة الفلبين

الأمطار

غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا

وزير التعليم مع سفير اليابان

وزير التعليم: تطوير مناهج الرياضيات حتى الصف الثالث الثانوي بالتعاون مع اليابان

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

اجازة 25 يناير2026

موعد إجازة 25 يناير 2026.. هل يتم ترحيلها؟

عمرو سعد

عمرو سعد: مسلسل إفراج قصة واقعية من ملفات ممنوعة من النشر لم تعلن من قبل

انغام

أنغام تطرح أحدث أغانيها "الحب حالة"

أول صورة لـ احمد داود من كواليس مسلسله بابا وماما جيران في رمضان 2026

أول صورة لـ أحمد داوود من كواليس مسلسله بابا وماما جيران في رمضان 2026

بالصور

رئيس مياه الشرقية يكلف الإدارات بتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين

بين الرياضة والدراما.. ريم مصطفى تخطف الأنظار في ملعب التنس

صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية وكشف وعلاج مجاني لـ 5 ألاف مواطن| صور

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

انغام

أنغام تطرح أحدث أغانيها "الحب حالة"

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

