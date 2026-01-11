قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سلامة الغذاء تنفذ 1,026 حملة رقابية وتسجل 71,265 منشأة بالأسبوع الأول من 2026
مسودة بريطانية تربط الختان بالإساءة للأطفال وتشعل غضبا دينيا في المملكة المتحدة
مدبولي:متوقع الانتهاء من 50 إلى 60 مصنعًا منهم بحلول 2026
رئيس الوزراء يفتتح مشروعًا للصناعات المتطورة بمنطقة السخنة باستثمارات 8 ملايين دولار
اشتروا أراض وعقارات.. 3 تجار مخدرات يغسلون 160 مليون جنيه
رئيس الوزراء: 190 مصنعًا تعمل و150 تحت الإنشاء بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
1500جنيه.. كيفية الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة والفئات المستحقة 2026
مخدرات بـ73 مليون جنيه.. مصرع 4 عناصر إجرامية فى أسوان
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي
وزير الأوقاف يكشف تفاصيل وأهداف مؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية في عصر الذكاء الاصطناعي
مصر على أعتاب رقم قياسي جديد في كأس أمم إفريقيا .. الفرصة متاحة لتحقيق إنجاز مميز باسم الفراعنة
وزير الري من البحيرة: سد العجز في العمالة بالمحطات وتطوير السكن الإداري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الأوقاف يكشف تفاصيل وأهداف مؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية في عصر الذكاء الاصطناعي

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
عبد الرحمن محمد

قال الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إن العالم يمر بمرحلة شديدة الحساسية تشهد تسارعًا غير مسبوق في الأحداث وما يصاحبها من توترات واضطرابات في عدد من الدول، من بينها ليبيا والسودان واليمن ولبنان، إضافة إلى ما تشهده فلسطين من تطورات متلاحقة، مؤكدًا أن هذا الواقع المضطرب يفرض مسؤولية كبيرة على المؤسسات الدينية والفكرية لتقديم خطاب مستنير يبعث الأمل ويقود الإنسانية من دوائر القلق إلى آفاق النور.

وأوضح وزير الأوقاف، خلال كلمته في مؤتمر «المهن في الإسلام»، أن هذا التسارع الحاد في الأحداث جعل العالم في حالة من القلق والتوتر، ما يستدعي خطابًا دينيًا جامعًا يعزز قيم الاستقرار والتعايش، ولا يقتصر أثره على الداخل المصري فقط، بل يمتد برسالته إلى العالم أجمع، ليقدم نموذجًا أخلاقيًا قادرًا على مخاطبة تحديات العصر.

وأكد الدكتور أسامة الأزهري أن اختيار «المهن في الإسلام» عنوانًا للمؤتمر ينطلق من إدراك عميق لأهمية العمل في بناء الحضارة، موضحًا أن المهن تمثل أحد الأعمدة الأساسية لقيمة العمران على الأرض، إلى جانب العبادة والتزكية، باعتبارها من القيم الجوهرية التي أرستها الشريعة الإسلامية، وأسهمت عبر التاريخ في بناء مجتمعات قوية ومنتجة.

وأشار إلى أن تعظيم قيمة العمران يعد من المقاصد الكبرى للشريعة الغراء، وهو الهدف الذي تسعى وزارة الأوقاف إلى ترسيخه من خلال هذا المؤتمر، بما يخدم الوطن ويعزز الاستقرار، ويُسهم في بناء الإنسان القادر على المشاركة الإيجابية في نهضة المجتمع، عبر عمله وإتقانه لمهنته والتزامه بأخلاقياتها.

وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن المؤتمر الدولي السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بعنوان: «المهن في الإسلام: أخلاقياتها، وأثرها، ومستقبلها في عصر الذكاء الاصطناعي»، أوضح وزير الأوقاف أن رؤية الوزارة تنبع من احتياجات الوطن في هذه المرحلة الدقيقة، مشددًا على أن خطاب التنوير الذي تتبناه الوزارة هو خطاب يجمع ولا يفرق، ويتحدث عن العمران ويبرز قيمته في العقل المسلم تاريخًا وحاضرًا.

وأضاف أن المهن تمثل التنفيذ العملي لقضية العمران على الأرض، وهي واحدة من ثلاث قيم أساسية إلى جانب العبادة والتزكية، لافتًا إلى أنه تم إحصاء ما يقرب من مئتي حرفة كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما يعكس عمق حضور العمل المهني في بناء المجتمع الإسلامي منذ نشأته الأولى.

وفي سياق آخر، كشف الدكتور أسامة الأزهري عن زيارته الأخيرة إلى الفلبين، والتي التقى خلالها بعدد من المسؤولين، وأسفرت عن إبرام عدة اتفاقيات، من أبرزها برنامج تدريب الأئمة والقضاة والمحامين، الذي تستضيفه وزارة الأوقاف، إلى جانب الاتفاق مع القيادات الكنسية على استضافة وفد من أبناء الكنيسة للتدريب في مصر على قيم التسامح والتعايش المشترك.

وأكد الوزير أن هذا التعاون يمثل إعادة بناء لجسور ممتدة منذ 25 عامًا بين المؤسسات الدينية المصرية والفلبينية، بما يعود بالنفع على البلدين، مشيرًا إلى أنه سيتم تنظيم دورات تدريبية متخصصة للمتدربين بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأن وفد القساوسة الزائر سيحظى بفرصة الاطلاع على خبرات الدولة المصرية في مجالات الخطاب الديني والقضاء والمحاماة.

وتنطلق فعاليات المؤتمر الدولي السادس والثلاثين تحت عنوان «المهن في الإسلام: أخلاقياتها، أثرها، ومستقبلها في عصر الذكاء الاصطناعي»، في إطار رؤية عصرية تهدف إلى معالجة القضايا التكنولوجية الحديثة من منظور شرعي وأخلاقي رصين، حيث يناقش المؤتمر المحاور المرتبطة بترسيخ القيم الأخلاقية في مختلف المهن، ودراسة التأثيرات المتسارعة لتقنيات الذكاء الاصطناعي على مستقبل العمل والفتوى والتشريع.

ويهدف المؤتمر إلى وضع خارطة طريق أخلاقية تضمن الاستفادة من التطور الرقمي دون تعارض مع الثوابت المهنية والقيم الإسلامية، وذلك بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين والمتخصصين، في محاولة لبناء نموذج حضاري متوازن يجمع بين التقدم التكنولوجي والالتزام الأخلاقي.

أسامة الأزهري المؤتمر الدولي السادس والثلاثين الذكاء الاصطناعي الفلبين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

منتخب مصر

إنذارات تقلق الفراعنة.. 6 لاعبين مهددون بالغياب عن نهائي أمم أفريقيا

ترشيحاتنا

محافظ المنيا خلال اللقاء

تنظيم دورات وبرامج تدريبية لتأهيل الشباب لسوق العمل بالمنيا

مدير تعليم جنوب سيناء يتفقد لجان أبورديس

مدير تعليم جنوب سيناء يتابع امتحانات النقل بأبو رديس ويشدد على الانضباط الكامل داخل اللجان

محافظ المنوفية

محافظ المنوفية يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية والمدارس

بالصور

إيمان العاصي تخطف الأنظار بوصلة رقص برفقة نانسي عجرم | صور

إيمان العاصي ونانسي عجرم
إيمان العاصي ونانسي عجرم
إيمان العاصي ونانسي عجرم

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنفذ عددا من الأنشطة والفعاليات خلال الفترة الماضية

صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري
صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري
صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري

إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع الكهرباء للحصول على خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ سعره ربع مليون جنيه

نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ ربع مليون جنيها
نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ ربع مليون جنيها
نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ ربع مليون جنيها

فيديو

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

ياسمين جيلاني

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

المزيد