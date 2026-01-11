وزارة الأوقاف تنظم أكثر من 749 قافلة دعوية بالمدارس ضمن مبادرة صحح مفاهيمك

تنظم وزارة الأوقاف، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، أكثر من 749 قافلة دعوية بالمدارس بعدد من المديريات، وذلك ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك»، تحت عنوان: «الغش في الامتحانات جريمة في حق النفس والوطن»، خلال الفترة من 11 يناير حتى 15 يناير 2026م.



ويأتي ذلك في إطار الجهود الدعوية والعلمية والتثقيفية التي تبذلها وزارة الأوقاف، وتنفيذًا لمحاور خطتها الدعوية الهادفة إلى مواجهة الإرهاب والتطرف، والتصدي للتطرف اللاديني المتمثل في تراجع القيم والأخلاق، والعمل على استعادة وبناء الشخصية المصرية الوطنية على أسس دينية راسخة تسهم في صناعة الحضارة، وذلك من خلال مبادرة «صحح مفاهيمك» التي تستهدف تصحيح المفاهيم الخاطئة وتعزيز الوعي المجتمعي.

وتهدف القوافل الدعوية بالمدارس إلى ترسيخ قيم العلم والانضباط والخلق القويم في نفوس الطلاب، وتعميق وعيهم برسالة طالب العلم، ودوره في بناء ذاته، وخدمة مجتمعه، والإسهام في نهضة وطنه.

