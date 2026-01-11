قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الري من البحيرة: سد العجز في العمالة بالمحطات وتطوير السكن الإداري
وزير الأوقاف: اتفقت مع الفلبين على استضافة قساوسة لتدريبهم في مصر على قيم التسامح
التفاصيل الكاملة لإفتتاح متحف فاروق حسني للفنون بالزمالك
إسرائيل في حالة تأهب قصوى تحسبا لتدخل أمريكي في إيران
لاعب كوت ديفوار: منتخب مصر لعب مباراة جماعية ونالوا مرادهم
بالفيديو كونفرانس..كواليس محاكمة شاكر محظور.. والمحامى يطالب بالبراءة
فولفو تدخل التحدي.. فولفو EX60 تنافس بي إم دبليو ومرسيدس وتسلا
مؤشر مرصد الأزهر: استقرار نسبي وهجمات محدودة بشرق أفريقيا فى ديسمبر 2025
شوبير: مؤشرات إيجابية قريبًا في الإسماعيلي واستثمار جديد قادم
خطوات التسجيل في كشف الأورام السرطانية مجاناً.. الرابط والخطوات
وزير الثقافة يكرم أحمد مجدي بآداب عين شمس لفوزه بجائزة الدولة التشجيعية 2025
الأزهري: العالم يشهد تسارعًا غير مسبوق يفرض مسؤولية كبرى على المؤسسات الدينية والفكرية
ديني

جعل للعمل الخيري سهمًا في تجاراته.. قصة رجل العطاء صلاح عطية في ذكراه

شيماء جمال

فى ذكرى وفاة رجل العطاء المهندس صلاح عطية، كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية معلومات عنه نذكرها فيما يأتى.

جعل للعمل الخيري سهمًا في جميع تجاراته

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: لم يكن المهندس صلاح عطية رجلَ تجارةٍ فقط، بل كان صاحبَ رسالة؛ أخذ بيد قريته وأبنائها، وحوّل العمل الخيري إلى مشروع حياة، وربّى جيلًا كاملًا على معنى «التجارة مع الله».

مولده وحياته

▪️ وُلِد في 18 مارس 1946م بقرية «تفهنا الأشراف» التابعة لمركز ميت غمر، بمحافظة الدقهلية.

▪️درس في كلية الزراعة، ثم عمل في مجالي التجارة والاستثمار.

▪️جعل من «التجارة مع الله» منهجًا ثابتًا في حياته، وجعل للإنفاق سهما في كل مشروع يطلقه، لتُصرف عوائده في وجوه الخير.

▪️ركّز جهوده على خدمة التعليم، فأنشأ مجمعًا للتعليم الأزهري بجميع مراحله في قريته، بأن أسس كليات: الشريعة والقانون - التجارة بنات - التربية - أصول الدين؛ لتصبح تفهنا الأشراف أول قرية ريفية تحتضن فروعًا لجامعة كاملة.

▪️لم يترك بابًا من أبواب الخير إلا وطرقه؛ فأقام محطة قطار لخدمة أهل بلدته، وأنشأ سكنًا جامعيًّا للفتيات وآخر للبنين.

▪️زرع حب العمل التطوعي في أهل قريته؛ فصاروا يتنافسون على العطاء، صغيره وكبيره، حتى تحولت القرية إلى نموذج فريد للتكافل والبناء والعطاء.

وفاة صلاح عطية

▪️توفي يوم الاثنين 11 يناير 2016م، عن عمر ناهز السبعين عامًا، قضاها في خدمة الناس ونشر الخير، وشيَّعه آلاف المحبين من شتى المحافظات.

واختتم الأزهر للفتوى منشوره قائلا قصة المهندس صلاح عطية تقول: إذا خلصت النية .. تحول الفرد الواحد إلى أمة من الخير والعمل والبناء.

صلاح عطية المهندس صلاح عطية رجل العطاء تفهنا الأشراف ميت غمر الدقهلية كلية الزراعة التجارة مع الله

