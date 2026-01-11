رد لهم الزيارة..وزير الأوقاف: فوجئت بـ20 قسيسًا يرحبون بي أمام المسجد فى الصعيد

قال الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إنه عندما ذهب لمحافظة بالصعيد لافتتاح مسجد فوجئ بمشهد عجيب.

وأضاف “الأزهري”، خلال المؤتمر التحضيري للإعلان عن المؤتمر الدولي السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الذي يقام تحت عنوان: «المهن في الإسلام: أخلاقياتها، أثرها، ومستقبلها في عصر الذكاء الاصطناعي»، كان هناك 20 قسيسا من الكنيسة ينتظروني للترحيب بي أمام المسجد وبعد الانتهاء ذهبت للكنيسة لأرد لهم كرمهم.

وأضاف أنه يلي هذا المؤتمر مراسم إطلاق دورة تدريبية لمدة ١١ يومًا لوفد من القضاة والمفتين والأئمة من الفلبين بنفس المكان.

وقد استهل المؤتمر بقراءة من الذكر الحكيم للشيخ عبد الناصر حرك.