وزير الأوقاف يهنئ الدكتور عمرو الورداني لتعيينه عضوًا بمجلس النواب

تقدم الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، بخالص التهنئة إلى الدكتور عمرو الورداني - أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية؛ عضو الهيئة الاستشارية لمفتي الجمهورية، بمناسبة صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيينه عضوًا بمجلس النواب؛ بما يعكس الثقة الغالية من القيادة السياسية في أركان المؤسسة الدينية المصرية وفي قدرتهم على الإسهام القوي -كعهدهم أبدًا- في مسيرة هذا الوطن ورفعته.

وأعرب الوزير عن ثقته في إسهام الدكتور عمرو الورداني في دعم القضايا الوطنية، والمشاركة الفاعلة في ترسيخ قيم الوعي والانتماء، وتعزيز مسيرة البناء والتنمية بالعمل البرلماني السديد؛ داعيًا الله تعالى أن يوفقه لما فيه الخير لمصر وشعبها، وأن يعينه على ما أقامه الله فيه من مسئولية في خدمة الوطن.

وفي سياق آخر، هنأ الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عضو الهيئة الاستشارية لمفتي الجمهورية، بمناسبة تعيينه عضوًا بمجلس النواب، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في أداء رسالته الوطنية، وخدمة قضايا الوطن.

وأعرب مفتي الجمهورية عن بالغ تقديره للقيادة السياسية الحكيمة، على هذه الثقة الغالية التي تعكس إيمان الدولة بدور العلماء، وحرصها على تمكين الكفاءات الوطنية، ومن بينهم علماء دار الإفتاء المصرية، للمشاركة الفاعلة في دعم مسيرة البناء والتشريع، وتعزيز قيم الوعي والانتماء، وترسيخ دعائم الدولة الوطنية الحديثة.

ودعا مفتي الجمهورية، الله سبحانه وتعالى أن يوفّق الجميع لما فيه الخير لوطننا الحبيب مصر، وأن يحفظ بلدنا آمنةً مستقرة، ماضيةً في طريق التقدم والازدهار.