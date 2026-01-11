وزير الأوقاف يعزي الدكتور مصطفى عبد الغني والشيخ أيمن عبد الغني في وفاة والدتهما

تقدم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الدكتور مصطفى عبد الغني، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، في وفاة والدتهما الكريمة.

وزير الأوقاف يعزي الدكتور مصطفى عبد الغني

ويتضرع وزير الأوقاف إلى المولى -عز وجل- أن يتغمَّد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أسرتها الكريمة وذويها الصبر والسلوان، مختتما {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}.

مفتي الجمهورية يعزي الدكتور مصطفى عبد الغني والشيخ أيمن عبد الغني

وكان الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، تقدم بخالص العزاء وصادق المواساة، إلى سعادة الدكتور مصطفى عبدالغني، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، في وفاة والدتهما الكريمة.

ويتوجه مفتي الجمهورية بخالص الدعاء والرجاء للمولى -عز وجل- أن يتغمَّد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}.