متحدث الوزراء: اقتصادية قناة السويس جاذبة للاستثمار وتحظى بدعم حكومي

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني
كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، عن تفاصيل افتتاح 9 مصانع جديدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات 1.8 مليار دولار، مؤكدا أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحظى بدعم حكومي جعلها منطقة جاذبة للاستثمارات.

وأكد «الحمصاني» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز» أن أهم الرسائل هو التأكيد على جهود المنطقة ودعم الحكومة في المنطقة الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة الأخيرة فضلا عن عملية التطوير وأصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات منها الطاقة الجديدة والمتجددة.

عدد المصانع العاملة في المنطقة

وأضاف  المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، أن عدد المصانع العاملة في المنطقة السخنة وصل إلى حوالي 190 مصنعًا، إلى جانب 150 مصنعًا آخر تحت التنفيذ حاليًا، متوقعًا أن يتم الانتهاء من 50 إلى 60 مصنعًا منها في عام 2026.

قيمة مضافة للاقتصاد والصناعات الوطنية

وأوضح أن هناك العديد من المصانع التي تمثل قيمة مضافة للاقتصاد والصناعات الوطنية، وبالتالي المصانع تلبي احتياجات السوق المحلي وتصدير 70% من الإنتاج، فضلا عن توفير الاف الفرص العمل

وأشار إلى أنه تم افتتاح 9 مصانع مع توفير 2500 فرص عمل جديدة بجانب توطين الصناعة وتوفير العملة الصعبة وتقليل فاتورة الاقتصاد، موضحا أن الصادرات المصرية بالخارج شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الماضة.


ولفت إلى أن عملية التصدير محل اهتمام لوزارة الاستثمار على مستوى الجهورية والمناطق الحرة المختلفة مع طفرة جديدة في مجال التصدير والبنية التحتية وجذب استثمارات جديدة مع جهود من وزارة الصناعة لتخفيف عبء الواردات.

ونوه بأن نسبة المكون المحلي وصل إلى 50% وبالتالي جاري زيادة نسبة المكون المحلي بجانب توطين صناعة مكونات الإنتاج بالتنسيق مع وزارة المالية والصناعة لدعم الصادرات المصرية للخارج خلال برنامج.

