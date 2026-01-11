رئيس الوزراء: 190 مصنعًا تعمل و150 تحت الإنشاء بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حرصه على متابعة التطورات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشكل دوري، مشيرًا إلى أهمية المنطقة كـ قبلة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وقال مدبولي: "أنا أحرص كل 3 شهور تقريبًا على التواجد في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عشان نحتفل مع بعض بإن إحنا بنحصد نتاج حجم الجهد اللي اتعمل في هذه المنطقة، والاستثمارات الضخمة اللي ضختها الدولة في البنية الأساسية".

افتتاح 9 مصانع جديدة في السخنة الصناعية

وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي أثناء جولته في منطقة السخنة الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية: "النهاردة افتتحنا 9 مصانع مختلفة، وكلهم بيغطوا مجالات كتيرة جدًا في الصناعة"، مؤكدًا أن المصانع الجديدة تمثل نقلة نوعية في تطوير القطاع الصناعي.

وأشار مدبولي إلى أن عدد المصانع العاملة في المنطقة السخنة وصل إلى حوالي 190 مصنعًا، إلى جانب 150 مصنعًا آخر تحت التنفيذ حاليًا، متوقعًا أن يتم الانتهاء من 50 إلى 60 مصنعًا منها في عام 2026.

قناة السويس الاقتصادية.. قبلة للاستثمار والتطوير

وأكد رئيس الوزراء أن الاستثمارات الضخمة والبنية التحتية القوية جعلت منطقة قناة السويس الاقتصادية نموذجًا ناجحًا لتوطين الصناعات وجذب المستثمرين، مشددًا على أهمية الاستمرار في متابعة التطورات وتنمية المنطقة لدعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.