مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء خلال جولته بمنطقة السخنة الصناعية بقناة السويس

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" خبا عاجلا، حيث يعقد مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء مؤتمرا صحفيا خلال جولته بمنطقة السخنة الصناعية بقناة السويس.



افتتح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مصنع شركة "فانوارد"، المتخصص في تصنيع الأجهزة المنزلية والمبادلات الحرارية، ضمن نطاق المطور الصناعي "تيدا - مصر" بالمنطقة الصناعية بالسخنة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ وذلك في إطار جهود الدولة لتوطين الصناعات الهندسية المتقدمة ودعم مشروعات إحلال الواردات.

وأكد رئيس الوزراء أن افتتاح هذا المشروع يعكس التوجه الحكومي الجاد نحو توطين صناعة الأجهزة المنزلية والمكونات الهندسية؛ لما لها من دور مهم في تقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز التصنيع المحلى، ونقل التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب توفير منتجات مطابقة للمعايير العالمية تلبي احتياجات السوق المحلية وتدعم التصدير.