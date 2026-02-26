مكانة كبيرة .. أحمد هيكل يروي كواليس لأول مرة عن حياة والده محمد حسنين هيكل

تحدث الدكتور أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية، عن إدراكه المبكر لمكانة والده الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، قائلاً إن اللحظة الفارقة كانت عندما خرج والده من مؤسسة «الأهرام» عام 1974، حيث كان عمره آنذاك 13 سنة.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "رحلة المليار"، عبر قناة "النهار": «الفترة ما تلا ذلك، الـ40 سنة اللي بعديهم، كان كله تحت ضغط وكله تحت هجوم، فما كانش عندي تصورات».

وأوضح أن تلك المرحلة شكلت وعيه تدريجياً بحجم التأثير الذي كان يتمتع به والده، لكن في ظل أجواء صعبة ومليئة بالتحديات.

وحول ما إذا كان قد وعى في طفولته قرب والده من الرئيس جمال عبد الناصر، قال: «وأنا طفل ما وعيتش»، في إشارة إلى أنه لم يكن مدركاً لطبيعة العلاقات السياسية في تلك السن المبكرة.

وأكد أن الإدراك الحقيقي لطبيعة هذه المكانة جاء لاحقاً مع التقدم في العمر، وليس خلال سنوات الطفولة.

واستعاد الدكتور أحمد هيكل واقعة طبية تعود إلى طفولته عندما أجرى عملية الزائدة وهو في السادسة من عمره، مشيراً إلى زيارة استثنائية تلقاها في المستشفى، قائلاً: «صح، جاتلي أم كلثوم».

وأوضح أنه كان في السادسة من عمره وقتها، مضيفاً: «لا فاكر، فاكر إن المستشفى اتقلبت»، مؤكدًا، أنه يتذكر جيداً كيف تغيّرت الأجواء في المستشفى قبل زيارة السيدة أم كلثوم وبعدها.

وواصل: «فاكر إن الحكيمات في المستشفى قبل ما السيدة أم كلثوم تيجي وبعديها كان المعاملة مختلفة. قبلها كنت مريض عادي، بعدها بقيت الولد اللي جايه تزوره أم كلثوم».