تبدأ الشهر المقبل.. مباريات قوية تنتظر منتخب مصر قبل كأس العالم 2026
بنفيكا ينفي اتهامات العنصرية في بلاغ بريستياني أمام ريال مدريد
ضبط زوج طعن زوجته أمام مقر عملها لخلافات على خطبة ابنتهما بالشرقية
بشتغل مع أكاديميين بس.. أحمد ماهر: أرفض المشاركة في فيلم من بطولة علي ربيع
الرياح سرعتها 70كم.. الأرصاد تحذر من أمواج البحر الأحمر لمدة 72 ساعة قادمة
الأكل عورة.. أحمد ماهر يرد على اتهامه بالبخل ويروي حلمًا غريبًا
الرئيس السيسي يجري اتصالًا هاتفيًا بشيخ الأزهر للاطمئنان على صحته.. وشيخ الأزهر يعرب عن بالغ شكره وتقديره لهذه اللفتة الكريمة
مسلسل صحاب الأرض الحلقة 9.. قوات الاحتلال يأمرون باعتقال أبناء إياد نصار
حاولت كشف أمر خطير فخلصوا عليها في منزل خطيبها.. من قتل فاطمة عروس بورسعيد؟
مسلسل صحاب الأرض الحلقة 9.. قوات الاحتلال تلاحق منة شلبي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مكانة كبيرة .. أحمد هيكل يروي كواليس لأول مرة عن حياة والده محمد حسنين هيكل

أحمد هيكل
أحمد هيكل
هاني حسين

تحدث الدكتور أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية، عن إدراكه المبكر لمكانة والده الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، قائلاً إن اللحظة الفارقة كانت عندما خرج والده من مؤسسة «الأهرام» عام 1974، حيث كان عمره آنذاك 13 سنة.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "رحلة المليار"، عبر قناة "النهار": «الفترة ما تلا ذلك، الـ40 سنة اللي بعديهم، كان كله تحت ضغط وكله تحت هجوم، فما كانش عندي تصورات».

وأوضح أن تلك المرحلة شكلت وعيه تدريجياً بحجم التأثير الذي كان يتمتع به والده، لكن في ظل أجواء صعبة ومليئة بالتحديات.

وحول ما إذا كان قد وعى في طفولته قرب والده من الرئيس جمال عبد الناصر، قال: «وأنا طفل ما وعيتش»، في إشارة إلى أنه لم يكن مدركاً لطبيعة العلاقات السياسية في تلك السن المبكرة.

وأكد أن الإدراك الحقيقي لطبيعة هذه المكانة جاء لاحقاً مع التقدم في العمر، وليس خلال سنوات الطفولة.

واستعاد الدكتور أحمد هيكل واقعة طبية تعود إلى طفولته عندما أجرى عملية الزائدة وهو في السادسة من عمره، مشيراً إلى زيارة استثنائية تلقاها في المستشفى، قائلاً: «صح، جاتلي أم كلثوم».

وأوضح أنه كان في السادسة من عمره وقتها، مضيفاً: «لا فاكر، فاكر إن المستشفى اتقلبت»، مؤكدًا، أنه يتذكر جيداً كيف تغيّرت الأجواء في المستشفى قبل زيارة السيدة أم كلثوم وبعدها.

وواصل: «فاكر إن الحكيمات في المستشفى قبل ما السيدة أم كلثوم تيجي وبعديها كان المعاملة مختلفة. قبلها كنت مريض عادي، بعدها بقيت الولد اللي جايه تزوره أم كلثوم».

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

فك اللغز.. زوجة شقيق خطيبها المتهمة بإنهاء حياة فاطمة.. وشهد ومحمود خارج دائرة الاتهام

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

أسعار الفراخ اليوم

بكام الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 رمضان

وزير التربية والتعليم

15 قرار نهائي بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ماذا أعلنت التعليم؟

المتهمة "دعاء" وكلمة السر "شهد".. من هم قتلة عروس بورسعيد في منزل خطيبها؟

حاولت كشف أمر خطير فخلصوا عليها في منزل خطيبها.. من قتل فاطمة عروس بورسعيد؟

التموين

مد ساعات العمل بمنظومة صرف التموين 3 ساعات إضافية يومياً

صرف معاشات مارس 2026

رسميًا.. موعد صرف معاشات مارس 2026 وأماكن الحصول عليها

النيابة الإدارية

النيابة الإدارية تشرف غدا على انتخابات نقابة المهندسين

النصب الإلكتروني

تحويل مبالغ مالية بشكل عاجل.. القصة الكاملة لواقعة سقوط ضحايا الفخ الإلكتروني

المتهمين

القبض على موظف بالمعاش تعدى على جيرانه وفصل عنهم الكهرباء بالغربية

الضوء هو كلمة السر للنوم العميق.. دراسة تكشف قواعد ضبط الساعة البيولوجية

الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة
بروتين سري من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر.. اكتشاف يفتح باب الأمل لعلاج جديد

أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
نائب محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات من شوارع فاقوس

نائب محافظ الشرقية
طريقة عمل كيكة قدرة قادر .. طعم غني وكريمي

طريقة عمل كيكة قدرة قادر
وفاة البلوجر فرح جمال

علاج مش مناسب.. وفاة البلوجر فرح جمال بعد رحلة صعبة مع مرض الأورام

احمد ماهر

الأكل عورة.. أحمد ماهر يرد على اتهامه بالبخل ويروي حلمًا غريبًا

ياسمين الخطيب

3 خراريج في الوجه.. ماذا حدث لياسمين الخطيب في ثالث يوم رمضان؟

جمال شعبان

الإنسان يملك ثلاثة أمخاخ.. مفاجأة يعلنها جمال شعبان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

