أحمد ماهر: لو أصبحت نقيبًا سأحقق العدالة بين أعضاء النقابة

أعرب الفنان أحمد ماهر عن استيائه من أوضاع العمل داخل الوسط الفني، مؤكدًا أنه في حال توليه منصب نقيب الممثلين سيحرص على تحقيق العدالة بين أعضاء النقابة في فرص العمل.

وقال ماهر، خلال لقائه في برنامج ورا الشمس الذي تقدمه الإعلامية ياسمين الخطيب، إن الساحة الفنية هذا الموسم تشهد حضورًا لوجوه جديدة بشكل لافت، متسائلًا عن دور النقابة وأصحاب الخبرة في ظل غياب عدد من الأعضاء المقيدين بجداولها، خاصة من خريجي المعاهد الفنية.

وأضاف أن من غير العادل على حد قوله أن يجلس الفنانون الدارسون وأصحاب الخبرة في منازلهم، بينما يقتحم المجال آخرون بدعم من علاقات إنتاجية أو إخراجية، دون معايير واضحة تضمن تكافؤ الفرص.

وفي السياق نفسه، أشاد ماهر بقرار نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي بشأن منع بعض البلوجرز من المشاركة في الأعمال الفنية، واصفًا القرار بأنه خطوة محترمة للحفاظ على المهنة.

واختتم تصريحاته متسائلًا: "أين أبناء النقابة؟"، في إشارة إلى ضرورة دعم أعضائها ومنحهم الأولوية في سوق العمل الفني.