مسلسل الكينج يواصل الهيمنة.. الحلقة التاسعة تضع محمد عادل إمام في صدارة التريند

تصدّر الفنان محمد عادل إمام، محركات البحث على Google، بعد عرض الحلقة التاسعة من مسلسل الكينج، والتي شهدت أحداثًا مشوّقة وتطورات درامية قلبت الموازين وأثارت تفاعلًا واسعًا بين الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

شهدت الحلقة مفاجآت قوية وتصاعدًا ملحوظًا في وتيرة الصراع، ليتحوّل اسم محمد إمام إلى “تريند” خلال ساعات قليلة من عرض الحلقة، في مؤشر واضح على حالة الجدل والإشادة التي صاحبت العمل.

ويواصل “الكينج” تحقيق نجاح لافت منذ بداية عرضه، مؤكدًا حضور محمد إمام القوي في السباق الدرامي، وسط إشادات بأدائه وتصاعد حبكة العمل من حلقة لأخرى.

مسلسل الكينج

جدير بالذكر أن مسلسل الكينج يُعرض يوميًا في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة عبر شاشة MBC مصر، وهو من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، ويشارك في بطولته إلى جانب النجم محمد عادل إمام، نخبة من النجوم، أبرزهم ميرنا جميل، حنان مطاوع، انتصار، سامي مغاوري، حجاج عبد العظيم، كمال أبو رية، بسنت شوقي، مصطفى خاطر، وأحمد فهيم، في توليفة درامية تجمع بين الاجتماعي والإثارة والرومانسية، مما جعله واحدًا من أبرز الأعمال متابعةً هذا الموسم.