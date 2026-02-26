قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تركي آل الشيخ يشهد توقيع عقد شراكة مع MBC مصر من القاهرة.. تفاصيل
أحمد عبد الحميد يثير الجدل بتصريح عن إسماعيل ياسين: حظه كان أكبر من موهبته
كشف لغز مقتل فتاة في منزل خطيبها ببورسعيد
كاف يقر زيادة تاريخية في جوائز دوري الأبطال والكونفدرالية
أولاد الراعي الحلقة 9 .. أحمد عيد يطلق النار على ماجد المصري
دعاء الجمعة الثانية من رمضان باسم الله الأعظم .. ردده طول اليوم يستجاب لك
«برودة شديدة وأمطار».. الأرصاد تُحذر من حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل
مفاوضات جنيف.. إيران تتمسك بالتخصيب داخل أراضيها وترفع سقف شروط الاتفاق مع واشنطن
إنقاذ فتاة قفزت من سقالة مرسى معدية ركاب بورسعيد بقناة السويس في اللحظات الأخيرة
تهديدات بخصم 60 نقطة.. هل يهبط مانشستر سيتي إلى الدرجة الأولى؟
سموتريتش يرد على رئيس الوزراء الفلسطيني: الدولة اليهودية من النهر إلى البحر
السيد البدوى : حل مجلس إدارة صحيفة الوفد .. ولائحة جديدة للمؤسسة
برلمان

كل ما تريد معرفته عن ضوابط التبرع وتجميع البلازما وفقا للقانون

البلازما
البلازما
حسن رضوان

وضع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها رقم 8 لسنة 2021 إطارًا قانونيًا محكمًا لضبط عمليات التبرع بالدم والبلازما، مؤكدًا أن التبرع لا يتم إلا من خلال متبرع لائق طبيًا، وبعد إجراء الفحوصات والتحاليل المعتمدة، بما يضمن حماية المتبرع والمتلقي على حد سواء.

التبرع من خلال مراكز مرخصة فقط

تنص المادة (2) من القانون على حظر إجراء أي من عمليات الدم إلا داخل مركز متخصص ثابت أو متنقل مُعد لهذا الغرض، وبعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون آخر.

ولا يُمنح الترخيص إلا للجهات الحكومية أو غير الحكومية التي يدخل ضمن اختصاصها القيام بعمليات الدم، شريطة توافر المواصفات والاشتراطات الفنية التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

حظر صارم للحصول على دم من غير اللائقين طبيًا

وشدد القانون في المادة (10) على عدم جواز الحصول على دم أو بلازما من أي شخص غير مستوفٍ للشروط الطبية، مؤكدًا أن قبول التبرع مشروط بثبوت اللياقة الصحية للمتبرع. واعتبر أي مخالفة لذلك إخلالًا جسيمًا بأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

عقوبات رادعة وغرامات بالملايين

وحدد القانون في المادة (21) عقوبات مالية مشددة، إذ يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه كل من:

أدار مركز تجميع دم بدون ترخيص.

أدار مركز تجميع بلازما أو مصنع مشتقاتها دون ترخيص.

صدّر أو استورد بلازما بالمخالفة لأحكام القانون أو شرع في ذلك.

حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا.

خالف أحكام المادتين (15) و(16) من القانون.

كما يجوز للمحكمة، فضلًا عن توقيع الغرامة، مصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة في المخالفة، وغلق المركز أو المصنع، مع مضاعفة الغرامة في حالة تكرار الجريمة، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

تجميع البلازما التبرع قانون البلازما

كل ما تريد معرفته عن ضوابط التبرع وتجميع البلازما وفقا للقانون

فك اللغز.. زوجة شقيق خطيبها المتهمة بإنهاء حياة فاطمة.. وشهد ومحمود خارج دائرة الاتهام

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

المتهمة "دعاء" وكلمة السر "شهد".. من هم قتلة عروس بورسعيد في منزل خطيبها؟

حاولت كشف أمر خطير فخلصوا عليها في منزل خطيبها.. من قتل فاطمة عروس بورسعيد؟

التموين

مد ساعات العمل بمنظومة صرف التموين 3 ساعات إضافية يومياً

صورة أرشيفية

تحرك جديد في البرلمان لتعديل عقوبة فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات

صرف معاشات مارس 2026

رسميًا.. موعد صرف معاشات مارس 2026 وأماكن الحصول عليها

الأرصاد

ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس غدًا الجمعة

منحة التموين

800 جنيه على البطاقة رسميًا.. كيف تتأكد أنك من مستحقي منحة التموين؟

وزير الكهرباء خلال حفل الافطار

وزير الكهرباء: 97 مليار جنيه زيادة في مستحقات البترول بسبب الوقود

منحة مجانية

شهادات معتمدة .. التنافسي للتعلم الإلكتروني يعلن عن منحة مجانية في الذكاء الاصطناعي

وزير الكهرباء وقيادات الوزارة

وزير الكهرباء يشارك العاملين والقابضة والمصرية للنقل إفطارهم الجماعي .. صور

بالصور

هنتسحر إيه النهاردة.. فول بالطماطم والخضرة وعجة البطاطس بالبيض

عجة البطاطس بالبيض
عجة البطاطس بالبيض
عجة البطاطس بالبيض

الضوء هو كلمة السر للنوم العميق.. دراسة تكشف قواعد ضبط الساعة البيولوجية

الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة
الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة
الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة

بروتين سري من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر.. اكتشاف يفتح باب الأمل لعلاج جديد

أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر
أكتشاف بروتين من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر

نائب محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات من شوارع فاقوس

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

وفاة البلوجر فرح جمال

علاج مش مناسب.. وفاة البلوجر فرح جمال بعد رحلة صعبة مع مرض الأورام

احمد ماهر

الأكل عورة.. أحمد ماهر يرد على اتهامه بالبخل ويروي حلمًا غريبًا

ياسمين الخطيب

3 خراريج في الوجه.. ماذا حدث لياسمين الخطيب في ثالث يوم رمضان؟

جمال شعبان

الإنسان يملك ثلاثة أمخاخ.. مفاجأة يعلنها جمال شعبان

