هاني شكري: التاريخ سيحكي تضحيات مجلس الزمالك.. وتبرعنا بـ 650 مليون جنيه

كشف هاني شكري عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، حجم تبرعات المجلس الحالي لصالح القلعة البيضاء.

وقال هاني شكري ، خلال تصريحات لبرنامج "النجوم في رمضان" على إذاعة الشباب والرياضة : " تبرعنا بحوالي 650 مليون جنيه لنادي الزمالك ولم ندخر جهد لإنقاذ نادينا العريق، ولن تجدوا مجلس إدارة يقدم كل هذه التبرعات واتحدي ".

ويضيف هاني شكري: " مافعله مجلس الزمالك الحالي سوف يتذكره ويحكيه التاريخ في السنوات المقبلة ، يشهد الله أننا لم نقصر في حق الزمالك ، وفعلنا كل مافي وسعنا حتي يكون للزمالك موارد مستقلة ".

