هاني شكري: التاريخ سيحكي تضحيات مجلس الزمالك.. وتبرعنا بـ 650 مليون جنيه

كشف هاني شكري عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، حجم تبرعات المجلس الحالي لصالح القلعة البيضاء.

وقال هاني شكري ، خلال تصريحات لبرنامج "النجوم في رمضان" على إذاعة الشباب والرياضة : " تبرعنا بحوالي 650 مليون جنيه لنادي الزمالك ولم ندخر جهد لإنقاذ نادينا العريق، ولن تجدوا مجلس إدارة يقدم كل هذه التبرعات واتحدي ".

ويضيف هاني شكري: " مافعله مجلس الزمالك الحالي سوف يتذكره ويحكيه التاريخ في السنوات المقبلة ، يشهد الله أننا لم نقصر في حق الزمالك ، وفعلنا كل مافي وسعنا حتي يكون للزمالك موارد مستقلة ".

وتُقدم الإعلامية الكبيرة نجلاء حلمي برنامج "النجوم في رمضان" عبر إذاعة الشباب والرياضة، ويترأس فريق تحريره الكاتب الصحفي وليد قاسم ويذاع أيام الجمعة والسبت والأحد والثلاثاء طوال شهر رمضان المبارك.

ويستضيف برنامج "النجوم في رمضان" كوكبة من ألمع نجوم الكرة المصرية " لاعبين ومدربين " و مسؤولي الأندية وقيادات الكرة والرياضة بشكل عام في حوارات حصرية يكشف خلالها الكثير من الأسرار لأول مرة .

