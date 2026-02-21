قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قوات قسد تنقل معدات ثقيلة من حقول نفط رميلان بالحسكة إلى شمال العراق
عبادة عظيمة.. حسام موافي: الصيام يحمل فوائد صحية كبيرة لجسم الإنسان
مصر تدين تصريحات السفير الأمريكي في تل أبيب.. الخار جية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية
حسام موافي: عسل النحل لا يعتبر علاج وشفاء لمريض السكر
ضبط وتشميع مركز طبي خاص غير مرخص لعلاج الإدمان بالزقازيق بداخله 21 حالة
خلافات على ركن سيارة تتحول لمشاجرة بسلاح أبيض بقنا
موعد الإفطار اليوم.. مواقيت الصلاة بجميع المحافظات
ترامب: كان لي دور حاسم في وصول أحمد الشرع إلى رئاسة سوريا
الحكومة تؤكد ضرورة تحصيل وضمان انتظام سداد إيجار وحدات بديل العشوائيات
القبض على 3 طلاب تعدوا على معلمة بالسب أمام المدرسة
رسميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك
بعد أربعة انتصارات متتالية.. السيتي يسعى لمواصلة نتائجه المثالية في مواجهة نيوكاسل الليلة
رياضة

مهيب عبد الهادي يطرح اقتراحات لـ حل الأزمة المالية بنادي الزمالك

باسنتي ناجي

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي اقتراحات لـ حل الأزمة المالية بنادي الزمالك التي يمر بها تلك الفترة.

 

الزمالك

وكتب مهيب عبد الهادي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "٣ مشروعات مهمة للزمالك قد تساهم في حل الأزمة المالية حاليا: أبليكشن جديد، شركة الكرة، مشروع استثماري عند البوابة الرئيسية".

وأشاد الإعلامي خالد الغندور بجمهور نادي الزمالك خلال مباراة حرس الحدود في الدوري الممتاز.

وكتب الغندور، عبر حسابه على “فيسبوك”: “ده جمهور الزمالك في ماتش الحرس بعد ما فريقه اتغلب في الكأس من سيراميكا في مباراة بدون جماهير”.

وحقق نادي الزمالك فوزا مثيرا على حساب نظيره حرس الحدود، بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما أمس، الجمعة، في إطار مباريات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة  الدوري الممتاز.

ترتيب الزمالك وحرس الحدود في الدوري الممتاز

وبتلك النتيجة، يأتي الزمالك في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعدما جمع 34 نقطة من 16 مباراة، بينما يتواجد حرس الحدود في المركز الثامن عشر برصيد 14 نقطة من 17 مواجهة.

موعد مباراة الزمالك أمام زد

ويخوض الزمالك مباراته المقبلة أمام زد في الجولة الـ 18 من عمر بطولة الدوري المصري يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة التاسعة والنصف في مباراة مرتقبة بين الطرفين.

الزمالك مهيب عبد الهادي القلعة البيضاء

