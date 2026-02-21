الغندور يشيد بجمهور الزمالك في مباراة حرس الحدود

أشاد الإعلامي خالد الغندور، بجمهور نادي الزمالك خلال مباراة حرس الحدود في الدوري الممتاز.

وكتب الغندور عبر حسابه على فيسبوك: “ده جمهور الزمالك في ماتش الحرس بعد ما فريقه اتغلب في الكأس من سيراميكا في مباراة بدون جماهير”.

وحقق نادي الزمالك فوزا مثيرا على حساب نظيره حرس الحدود، بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما أمس، الجمعة، في إطار مباريات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ترتيب الزمالك وحرس الحدود في الدوري الممتاز

وبتلك النتيجة، يأتي الزمالك في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعدما جمع 34 نقطة من 16 مباراة، بينما يتواجد حرس الحدود في المركز الثامن عشر برصيد 14 نقطة من 17 مواجهة.

موعد مباراة الزمالك أمام زد

ويخوض الزمالك مباراته المقبلة أمام زد في الجولة الـ 18 من عمر بطولة الدوري المصري يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة التاسعة والنصف في مباراة مرتقبة بين الطرفين.