مروة الأزلي: العوضي نجم كبير.. وسعيدة بتكرار تعاوني معه في «علي كلاي»

أعربت الفنانة مروة الأزلي عن سعادتها بالعمل مع الفنان أحمد العوضي في مسلسل “علي كلاي”، خلال الموسم الدرامي الرمضاني الجاري.

وقالت مروة الأزلي، في تصريح لموقع “صدى البلد” الإخباري، إن أحمد العوضي نجم كبير، وهذا هو التعاون الثاني بينهما بعد مسلسل “نصيبي وقسمتك” قبل سنوات.

وحول مشاركتها في مسلسل “حق ضايع”، أعربت مروة الأزلي عن سعادتها بعودة قطاع الإنتاج بماسبيرو للمشاركة في صناعة الدراما مرة أخرى.

أعمال مروة الأزلي

تواصل الفنانة مروة الأزلي تألقها الدرامي من خلال مشاركتها في عدد من الأعمال المنتظرة خلال الفترة المقبلة، حيث تجسد شخصيات متنوعة تؤكد قدرتها على التنوع والاختلاف.

وتشارك مروة في مسلسل "حق ضايع" في أول عودة لقطاع الإنتاج بالتليفزيون بالتعاون مع شركة إكسليفون فيلم، من تأليف الدكتور حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد عبد الخالق، وبطولة أحمد صلاح حسني، وملك قورة، ونسرين أمين، حيث تقدم شخصية دارين، فتاة تعمل في مجال الدعاية والإعلان وتتسم بالطموح والذكاء.

مسلسل “علي كلاي”

كما تظهر في مسلسل “علي كلاي” من إخراج محمد عبد السلام وتأليف محمود حمدان وإنتاج سينرجي، وتقدم شخصية عيون التي تعيش قصة حب مؤثرة مع شخصية ماهر التي يجسدها الفنان أحمد عبد الله، ضمن عمل يضم أحمد العوضي، ودرة، وطارق الدسوقي، ومحمود البزاوي، وريم سامي، ويارا السكري.

مسلسل “نون النسوة”

كما تشارك أيضًا في مسلسل "نون النسوة" بشخصية أشواق، الفتاة القادمة من منطقة شعبية والتي تتسبب في أزمات كبيرة لشخصية شريفة التي تقدمها مي كساب في أول بطولة مطلقة لها.

ويشارك في البطولة سيمون، وهبة مجدي، وندى موسى، ومحمد جمعة، وهو من إخراج إبراهيم فخر، قصة محمد الحناوي، وسيناريو وحوار ورشة “واو”، حيث تؤكد هذه المشاركات المتنوعة حضور مروة الأزلي القوي على الساحة الدرامية، وقدرتها على تقديم أدوار مختلفة تثبت موهبتها وتوسع جماهيريتها.