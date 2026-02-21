قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبادة عظيمة.. حسام موافي: الصيام يحمل فوائد صحية كبيرة لجسم الإنسان
مصر تدين تصريحات السفير الأمريكي في تل أبيب.. الخار جية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية
حسام موافي: عسل النحل لا يعتبر علاج وشفاء لمريض السكر
ضبط وتشميع مركز طبي خاص غير مرخص لعلاج الإدمان بالزقازيق بداخله 21 حالة
خلافات على ركن سيارة تتحول لمشاجرة بسلاح أبيض بقنا
موعد الإفطار اليوم.. مواقيت الصلاة بجميع المحافظات
ترامب: كان لي دور حاسم في وصول أحمد الشرع إلى رئاسة سوريا
الحكومة تؤكد ضرورة تحصيل وضمان انتظام سداد إيجار وحدات بديل العشوائيات
القبض على 3 طلاب تعدوا على معلمة بالسب أمام المدرسة
رسميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك
بعد أربعة انتصارات متتالية.. السيتي يسعى لمواصلة نتائجه المثالية في مواجهة نيوكاسل الليلة
مصر تشارك في معرضين سياحيين دوليين في المجر وصربيا وتفوز بجائزة دولية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

هيعتذر للخطيب على الهواء.. تفاصيل لقاء مدحت شلبي في حبر سري الليلة

مدحت شلبي
مدحت شلبي
أحمد إبراهيم

يحل اليوم السبت الإعلامي مدحت شلبي ضيفًا على برنامج حبر سري، الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، ويُعرض طوال شهر رمضان.

ويكشف مدحت شلبي خلال اللقاء أسرار في حياته المهنية، منها تركه للشرطة وعمله في التدريب الرياضي ثم الإعلام الرياضي، كما يتطرق إلى أزمته مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وسيعتذر له خلال الحلقة.

ويُذاع برنامج حبر سري يوميًا في شهر رمضان الكريم، وذلك في تمام الساعة 5:50 مساءً، ويعاد في تمام الساعة 2 صباحا، والساعة 7:30 صباحا، والساعة 11:45 صباحا على شاشة قناة القاهرة والناس.

وتواصل أسما إبراهيم نجاحاتها بهذا الجزء من برنامج حبر سري، بعد نجاح الأجزاء السابقة، حيث حقق اللقاء الأول مع النجمة غادة عبدالرازق صدى واسع وتصدر التريند، عند عرضه على حلقتين بالأمس وأول أمس عبر شاشة قناة القاهرة والناس.

مدحت شلبي الإعلامي مدحت شلبي محمود الخطيب النادي الأهلي أسما إبراهيم

جانب من الحملة
فراخ مشوية ومحشية
توك توك
طريقة عمل حمام محشي بالفريك
