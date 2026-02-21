هيعتذر للخطيب على الهواء.. تفاصيل لقاء مدحت شلبي في حبر سري الليلة

يحل اليوم السبت الإعلامي مدحت شلبي ضيفًا على برنامج حبر سري، الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، ويُعرض طوال شهر رمضان.

ويكشف مدحت شلبي خلال اللقاء أسرار في حياته المهنية، منها تركه للشرطة وعمله في التدريب الرياضي ثم الإعلام الرياضي، كما يتطرق إلى أزمته مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وسيعتذر له خلال الحلقة.

ويُذاع برنامج حبر سري يوميًا في شهر رمضان الكريم، وذلك في تمام الساعة 5:50 مساءً، ويعاد في تمام الساعة 2 صباحا، والساعة 7:30 صباحا، والساعة 11:45 صباحا على شاشة قناة القاهرة والناس.

وتواصل أسما إبراهيم نجاحاتها بهذا الجزء من برنامج حبر سري، بعد نجاح الأجزاء السابقة، حيث حقق اللقاء الأول مع النجمة غادة عبدالرازق صدى واسع وتصدر التريند، عند عرضه على حلقتين بالأمس وأول أمس عبر شاشة قناة القاهرة والناس.