مسلسل المداح 6 الحلقة 5.. فتحي عبدالوهاب يحاول التخلص من حمادة هلال

شهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "المداح: أسطورة النهاية"، تصاعد المواجهات بشكل لافت، حيث تمكن خالد أنور من إنقاذ حمادة هلال، من الغرق في البحر في اللحظات الأخيرة، وفي الوقت نفسه، يواصل الجن “سميح”، الذي يؤدي دوره الفنان فتحي عبدالوهاب، محاولاته لتنفيذ خطته والتخلص من صابر نهائيا، تمهيدا للسيطرة على الأطفال أصحاب الكرامات وتسخير قدراتهم لصالحه.

وفي تطور آخر، يتوجه حمادة هلال إلى المسجد محاولا استيعاب ما يحدث حوله والبحث عن تفسير للأحداث الغامضة التي تطارده. وهناك، يتلقى رسالة عبر الهاتف تؤكد له أن وجوده في هذا المكان لم يكن مصادفة، بل جاء لأمر جلل لم يكشف عنه بعد.

مدفوعا بالقلق والرغبة في كشف الحقيقة، يتجه صابر إلى الشاطئ، ويقوم بكتابة الطلسم الذي كان قد عثر عليه من قبل على حائط البيت القديم، وذلك على رمال البحر، وفجأة يخرج له من قلب المياه الجن “موت”، الذي يجسد شخصيته الفنان حمزة العيلي، ليواجهه في مشهد يحمل الكثير من الغموض والتشويق، وتختتم الحلقة عند هذه اللحظة المثيرة.

مسلسل المداح 6

"المداح 6" من بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حمزة العيلي، مفيد عاشور، علاء مرسي، خالد أنور، عفاف رشاد، جمال عبد الناصر، وفاتن سعيد، والعمل من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.