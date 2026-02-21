آدم ماجد المصري يقدم أغنية داخل مسلسل «أولاد الراعي»

خطف آدم ماجد المصري الأنظار بمشاركته المتميزة في مسلسل "أولاد الراعي"، حيث قدم أغنية راب تحمل عنوان "يا حرام" ضمن سياق الأحداث الدرامية للعمل، محققة نسب مشاهدات عالية فور طرحها.

أغنية "يا حرام" كلمات وألحان أحمد الديزل، مع توزيع موسيقي "ديزل برودكشن"، ويقول مطلع الأغنية: "أنا نسخة واحدة وانتوا ليكوا 100 بديل، تتمنوا تبقوا زيي بس مستحيل".

أبطال مسلسل أولاد الراعي

"أولاد الراعي" بطولة ماجد المصرى، خالد الصاوى، أحمد عيد، نرمين الفقى، أمل بوشوشة، إيهاب فهمى، نوران ماجد، إيناس كامل، فادية عبد الغنى، محمد عز، نوليا مصطفي، شادى مقار، غادة طلعت، كريم عبد الخالق، وآخرين، وهو من تأليف ريمون مقار، مينا بباوي، وخالد شكري، ومحمود شكري، وطه زغلول، إخراج محمود كامل، وإنتاج شركة فنون مصر.

مسلسل أولاد الراعي

مسلسل "أولاد الراعي" يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2026، على قناة CBC وCBC دراما وDMC وDMC دراما ومنصة Watch it الرقمية، ويجسد كل من ماجد المصرى وخالد الصاوى وأحمد عيد أدوار ثلاثة أشقاء تجمعهم رحلة كفاح طويلة تنتهى ببناء إمبراطورية تجارية كبيرة، وسط صراعات حادة وتحديات لا تخلو من المفاجآت.