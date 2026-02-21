علاء إبراهيم: التعاقد مع كامويش كارثة فنية.. وجراديشار أفضل منه

يرى علاء إبراهيم نجم الكرة المصرية السابق، أن كامويش لاعب الأهلي لا يصلح لقيادة هجوم الأهلي في الفترة الحالية والتعاقد معه كان خاطئا.



وقال إبراهيم في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: جراديشار أفضل من كامويش والثنائي لا يصلحا لهجوم الأهلي وأتمنى أن يتعاقد الأهلي مع مهاجم مثل وسام أبو علي

وأضاف: التعاقد مع كامويش كارثة فنية وهو يفتقد أساسيات كرة القدم ولا أرى سببا لتعاقد الأهلي معه.

وتابع: مروان عثمان لاعب جيد ولكن يحتاج مزيدا من الوقت ولكنه هو لاعب جناح وليس مهاجما.