خلافات على ركن سيارة تتحول لمشاجرة بسلاح أبيض بقنا
موعد الإفطار اليوم.. مواقيت الصلاة بجميع المحافظات
ترامب: كان لي دور حاسم في وصول أحمد الشرع إلى رئاسة سوريا
الحكومة تؤكد ضرورة تحصيل وضمان انتظام سداد إيجار وحدات بديل العشوائيات
القبض على 3 طلاب تعدوا على معلمة بالسب أمام المدرسة
رسميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك
بعد أربعة انتصارات متتالية.. السيتي يسعى لمواصلة نتائجه المثالية في مواجهة نيوكاسل الليلة
مصر تشارك في معرضين سياحيين دوليين في المجر وصربيا وتفوز بجائزة دولية
أخبار التوك شو: لو أطفالك بتصوم في رمضان.. نصائح للحفاظ على صحتهم.. ومفاجأة بشأن حالة الطقس اليوم
برلماني: الدراما الوطنية شريك أساسي في معركة بناء الوعي وتعزيز الاستقرار
مشروع قانون فى النواب لضبط تحليل المخدرات في الوظائف العامة
مرموش يطارد انجازا جديدا أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

علاء إبراهيم: التعاقد مع كامويش كارثة فنية.. وجراديشار أفضل منه

حسن العمدة

يرى علاء إبراهيم نجم الكرة المصرية السابق، أن كامويش لاعب الأهلي لا يصلح لقيادة هجوم الأهلي في الفترة الحالية والتعاقد معه كان خاطئا.


وقال إبراهيم في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: جراديشار أفضل من كامويش والثنائي لا يصلحا لهجوم الأهلي وأتمنى أن يتعاقد الأهلي مع مهاجم مثل وسام أبو علي

وأضاف: التعاقد مع كامويش كارثة فنية وهو يفتقد أساسيات كرة القدم ولا أرى سببا لتعاقد الأهلي معه.

وتابع: مروان عثمان لاعب جيد ولكن يحتاج مزيدا من الوقت ولكنه هو لاعب جناح وليس مهاجما.

علاء إبراهيم الاهلي كامويش لاعب الاهلي جراديشار

