ياسمين عبد العزيز ولا منة شلبي.. عمرو أديب يتساءل عن الأكثر موهبة

شارك الإعلامي عمرو أديب، منشورا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي بشأن الأكثر موهبة بين الفنانة ياسمين عبد العزيز، والفنانة منة شلبي.

وكتب عمرو أديب عبر حسابه على إكس: "‏بما ان اللعبة عجبتكم اليكم تحدى اصعب ياسمين عبد العزبز ولا منه شلبى. مش بسأل عن الحلاوة او المحبة بسأل عن الموهبة وتاريخ الادوار والقدرة الفنية التمثيلية ‏ومش عايز اجابات بتاعت الاتنين حلوين وكدة".

وكان قد طرح الإعلامي عمرو أديب تساؤلا للجمهور عن النجمة المفضلة لديهم من بين الفنانة سوسن بدر، والفنانة عبلة كامل.

مقانة بين سوسن بدر وعبلة كامل

وكتب عمرو أديب عبر حسابه على إكس: "‏من باب تسالى رمضان سؤال مباشر وسهل من ممثله افضل سوسن بدر ام عبله كامل، من عنده تنوع اكثر ومسيره فنيه افضل واطول. ارجو عدم الرد بان الاتنين هايلين او الاتنين مختلفين !".