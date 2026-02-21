طلال السدر يعتذر لـ حسن عسيري بعد إهانته

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخارجية الفلسطينية عن تصريحات هاكابي: تناقض الحقائق الدينية والتاريخية والقانونية
هل يرحل الملك؟.. 3 عروض كبرى تهدد بإنهاء حقبة محمد صلاح في ليفربول
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 21-2-2026
800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة
رئيس الوزراء يوجه المحافظين بتعزيز التواصل مع أعضاء البرلمان بالمحافظات
مدبولي: نشرات دورية عن كل محافظة تتضمن معلومات وأرقام ومستوى الخدمات الحكومية
أفضل أدعية رددها أثناء الصيام.. كلمات تفتح لك أبواب الرحمة والمغفرة
تنطوي على لغة تطرف.. أبو الغيط يدين تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل
مخاوف من ضربة مباغتة.. تقارير أمريكية: الصين تطور جيلاً جديداً من الأسلحة النووية
نقطة واحدة تفصل بين الكبار.. 5 انتصارات و5 تعادلات في الجولة 18 بالدوري المصري
الجارديان: التحركات العسكرية تُشعل تساؤلات حول نوايا أمريكا تجاه إيران
الدولار يقلص مكاسبه الأسبوعية مع إعلان ترامب خطة رسوم عالمية
أنهى القضاء السعودي قضية الإساءة الإلكترونية بعد صدور حكم قضائي يلزم الفنان السعودي طلال السدر بتقديم اعتذار علني للمنتج والفنان حسن عسيري، وذلك بسبب نشره بعض التغريدات المسيئة، كما تضمنت بعض الأقاويل غير الصحيحة، والتى مست سمعته.

ونشر طلال السدر اعتذاره الرسمي عبر حسابه الشخصي في المنصة، تنفيذًا للحكم القضائي الصادر بحقه، فيما بادر عسيري بقبول الاعتذار قبل نشر السدر اعتذاره. 

طلال السدر يعتذر لـ حسن عسيري 

بينما نشر طلال السدر اعتذارا رسميا عبر حسابه على منصة "إكس" للمنتج والفنان حسن عسيري، وجاء هذا القرار بعد أن أنهت الجهات القضائية المختصة في المملكة القضية، حيث أثبتت قيام السدر بنشر ادعاءات كاذبة وإساءات علنية مست كرامة الطرف الآخر.

وبموجب الحكم الصادر، ألزم السدر بتثبيت تغريدة الاعتذار لمدة 15 يوما على حسابه الشخصي، في إجراء قانوني يهدف إلى رد الاعتبار العلني.

وأوضح السدر في منشوره أن "القرار رقم 233 الصادر في الدعوى المقامة ضده من حسن أحمد عسيري يقضي بتنفيذ بنود الصلح بين الطرفين، متضمنا اعتذارا صريحا عمّا بدر منه تجاه عسيري، مع التأكيد على مكانته الفنية وما قدمه خلال مسيرته من أعمال أسهمت في تطوير المشهد الدرامي في المملكة.

وجاء في نص الاعتذار: "أنا طلال مرزوق مشعان السدر العتيبي أعتذر للممثل القدير حسن أحمد عسيري عما صدر مني تجاه شخصه الكريم من إساءة، وأقر بما قدم طوال مسيرته من أعمال رائدة تركت بصمة واضحة في الدراما السعودية، وأسهمت في تطور المشهد الفني".

وأشار السدر إلى أن نشر الاعتذار وتثبيته لمدة خمسة عشر يوما يأتي التزاما ببنود الاتفاق، مختتما منشوره بعبارة شكر موجهة للمتابعين.

