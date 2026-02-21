طلال السدر يعتذر لـ حسن عسيري بعد إهانته

أنهى القضاء السعودي قضية الإساءة الإلكترونية بعد صدور حكم قضائي يلزم الفنان السعودي طلال السدر بتقديم اعتذار علني للمنتج والفنان حسن عسيري، وذلك بسبب نشره بعض التغريدات المسيئة، كما تضمنت بعض الأقاويل غير الصحيحة، والتى مست سمعته.

ونشر طلال السدر اعتذاره الرسمي عبر حسابه الشخصي في المنصة، تنفيذًا للحكم القضائي الصادر بحقه، فيما بادر عسيري بقبول الاعتذار قبل نشر السدر اعتذاره.

طلال السدر يعتذر لـ حسن عسيري

بينما نشر طلال السدر اعتذارا رسميا عبر حسابه على منصة "إكس" للمنتج والفنان حسن عسيري، وجاء هذا القرار بعد أن أنهت الجهات القضائية المختصة في المملكة القضية، حيث أثبتت قيام السدر بنشر ادعاءات كاذبة وإساءات علنية مست كرامة الطرف الآخر.

وبموجب الحكم الصادر، ألزم السدر بتثبيت تغريدة الاعتذار لمدة 15 يوما على حسابه الشخصي، في إجراء قانوني يهدف إلى رد الاعتبار العلني.

وأوضح السدر في منشوره أن "القرار رقم 233 الصادر في الدعوى المقامة ضده من حسن أحمد عسيري يقضي بتنفيذ بنود الصلح بين الطرفين، متضمنا اعتذارا صريحا عمّا بدر منه تجاه عسيري، مع التأكيد على مكانته الفنية وما قدمه خلال مسيرته من أعمال أسهمت في تطوير المشهد الدرامي في المملكة.

وجاء في نص الاعتذار: "أنا طلال مرزوق مشعان السدر العتيبي أعتذر للممثل القدير حسن أحمد عسيري عما صدر مني تجاه شخصه الكريم من إساءة، وأقر بما قدم طوال مسيرته من أعمال رائدة تركت بصمة واضحة في الدراما السعودية، وأسهمت في تطور المشهد الفني".

وأشار السدر إلى أن نشر الاعتذار وتثبيته لمدة خمسة عشر يوما يأتي التزاما ببنود الاتفاق، مختتما منشوره بعبارة شكر موجهة للمتابعين.