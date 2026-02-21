مسلسل المصيدة الحلقة 4.. أول لقاء بين حنان مطاوع وخالد سليم

شهد مسلسل “المصيدة” الحلقة 4 تطورات مثيرة فى الأحداث حيث تلتقي “فريدة” “حنان مطاوع” لأول مرة بـ شريف أو خالد سليم وتحاول النصب عليه حيث قامت بتقديم نفسها باسم “شيرين” ولديها كثير من الأفكار من أجل تطور فكرة معرضه التشكيلي خاصة انه يهوى الرسم.

بينما حاول فراس ابراهيم أن يبحث عن “فريدة” والتى قامت بالنصب عليه فى عملية سابقة، وأما “سلوى خطاب” تمارس عملها فى بث عدد من الفيديوهات عبر التيك توك وتتحدث فى هذه الحلقة عن العلاقات العاطفية وخيانة الرجل للمراة.

أبطال مسلسل المصيدة

مسلسل المصيدة مكون من 15 حلقة ويشارك في بطولته كل من حنان مطاوع، خالد سليم، محمد عبدالعظيم، سلوى خطاب، أحمد المليجي، تأليف يحيى حمزة، إخراج مصطفى أبو سيف، وتدور أحداثه في إطار أكشن كوميدي، ويشهد العديد من المغامرات المشوقة والغموض.

تبدأ أحداث مسلسل المصيدة، حين تتورط “فريدة” وهي مخترق إلكتروني بارعة ومجموعة من أصدقائها في شبكة من الخداع والمطاردات بعد عملية نصب مخططة بشكل دقيق، مع تطور الأحداث، تنقلب المصيدة عليهم جميعًا عندما تنكشف أسرار قديمة تربط بين الأبطال وتحول كل قرار إلى مواجهة جديدة.