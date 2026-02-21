التضامن تنظم عددًا من الفعاليات بمراكز استقبال أبناء العاملين بالعاصمة الجديدة

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي عددًا من الفعاليات المميزة بمراكز استقبال أبناء وبنات العاملين المقامة بالعاصمة الجديدة داخل مقار وزارة العدل ووزارة الموارد المائية والري، بالإضافة إلى مقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة، وذلك بالتنسيق مع الجهاز الوظيفي القائم على إدارة هذه المراكز، وتحت إشراف الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة – الإدارة العامة لشئون الطفل.

جاءت هذه الفعاليات احتفاءً باستقبال شهر رمضان المعظم، حيث تضمن البرنامج باقة متنوعة من الأنشطة الترفيهية والتثقيفية والورش الفنية التي أتاحت للأطفال التعبير عن مواهبهم وتنمية مهاراتهم في أجواء رمضانية تسودها البهجة.

وحرص المشرفون والمتخصصون على توظيف الفعاليات لغرس قيم التعاون والمشاركة والتراحم، بما يعزز الجوانب التربوية والنفسية للأطفال ويُسهم في إدخال السعادة إلى نفوسهم.

وأكدت حنان مصطفي صالح رئيس الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة بوزارة التضامن الاجتماعي علي الدور الحيوي الذي تلعبه مراكز استقبال أطفال العاملين في توفير بيئة داعمة للمرأة العاملة، مشيرة إلي أن الوزارة تولي اهتماماً كبيرا بتطوير هذة المراكز لتكون بيئة خصبة لتربية النشء واكتشاف مواهبهم.

وأعربت الدكتورة هانم عمر ، مدير عام الإدارة العامة لشئون الطفل بوزارة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بمشاركة الأطفال فرحتهم بالشهر الفضيل، مؤكدة أن مثل هذه الأنشطة تساهم بشكل كبير في تنمية مهارات الأطفال واكتشاف مواهبهم.

كما أشادت بدور المركز في توفير الرعاية اللازمة لأبناء العاملين بالوزارتين وفق معايير الجودة التي تتبناها وزارة التضامن الاجتماعي.

جدير بالذكر أن مركز استضافة أطفال العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي، الذي افتتحته الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، يضم 77 طفلًا وطفلة من أبناء العاملين بالوزارة والوزارات الأخرى بالحى الحكومي.

يأتي المركز كخطوة أساسية وهامة لتوفير بيئة تعليمية وصحية آمنة ومتطورة وشاملة، فضلًا عن دوره في تسهيل مهمة الأمهات العاملات وتمكينهن من أداء عملهن وقد تم تأسيس المركز وفقًا للمعايير والمقاييس العالمية، من خلال التعاون مع هيئة التعاون الدولي (جايكا) للمساهمة في وضع البرامج والأنشطة الدراسية المقدمة للأطفال داخل المركز، وهي أنشطة تستهدف دعم وتنمية مهارات وقدرات الطفل المصري ووفق النموذج اليابانى فى التعلم .