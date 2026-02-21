قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية الفلسطينية عن تصريحات هاكابي: تناقض الحقائق الدينية والتاريخية والقانونية
هل يرحل الملك؟.. 3 عروض كبرى تهدد بإنهاء حقبة محمد صلاح في ليفربول
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 21-2-2026
800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة
رئيس الوزراء يوجه المحافظين بتعزيز التواصل مع أعضاء البرلمان بالمحافظات
مدبولي: نشرات دورية عن كل محافظة تتضمن معلومات وأرقام ومستوى الخدمات الحكومية
أفضل أدعية رددها أثناء الصيام.. كلمات تفتح لك أبواب الرحمة والمغفرة
تنطوي على لغة تطرف.. أبو الغيط يدين تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل
مخاوف من ضربة مباغتة.. تقارير أمريكية: الصين تطور جيلاً جديداً من الأسلحة النووية
نقطة واحدة تفصل بين الكبار.. 5 انتصارات و5 تعادلات في الجولة 18 بالدوري المصري
الجارديان: التحركات العسكرية تُشعل تساؤلات حول نوايا أمريكا تجاه إيران
الدولار يقلص مكاسبه الأسبوعية مع إعلان ترامب خطة رسوم عالمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التضامن تنظم عددًا من الفعاليات بمراكز استقبال أبناء العاملين بالعاصمة الجديدة

التضامن الاجتماعي
التضامن الاجتماعي
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي عددًا من الفعاليات المميزة بمراكز استقبال أبناء وبنات العاملين المقامة بالعاصمة الجديدة داخل مقار وزارة العدل ووزارة الموارد المائية والري، بالإضافة إلى مقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة، وذلك بالتنسيق مع الجهاز الوظيفي القائم على إدارة هذه المراكز، وتحت إشراف الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة – الإدارة العامة لشئون الطفل.

جاءت هذه الفعاليات احتفاءً باستقبال شهر رمضان المعظم، حيث تضمن البرنامج باقة متنوعة من الأنشطة الترفيهية والتثقيفية والورش الفنية التي أتاحت للأطفال التعبير عن مواهبهم وتنمية مهاراتهم في أجواء رمضانية تسودها البهجة.

وحرص المشرفون والمتخصصون على توظيف الفعاليات لغرس قيم التعاون والمشاركة والتراحم، بما يعزز الجوانب التربوية والنفسية للأطفال ويُسهم في إدخال السعادة إلى نفوسهم.

وأكدت حنان مصطفي صالح رئيس الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة بوزارة التضامن الاجتماعي علي الدور الحيوي الذي تلعبه مراكز استقبال أطفال العاملين في توفير بيئة داعمة للمرأة العاملة، مشيرة إلي أن الوزارة تولي اهتماماً كبيرا بتطوير هذة المراكز لتكون بيئة خصبة لتربية النشء واكتشاف مواهبهم.

وأعربت الدكتورة هانم عمر ، مدير عام الإدارة العامة لشئون الطفل بوزارة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بمشاركة الأطفال فرحتهم بالشهر الفضيل، مؤكدة أن مثل هذه الأنشطة تساهم بشكل كبير في تنمية مهارات الأطفال واكتشاف مواهبهم.

كما أشادت بدور المركز في توفير الرعاية اللازمة لأبناء العاملين بالوزارتين وفق معايير الجودة التي تتبناها وزارة التضامن الاجتماعي.

جدير بالذكر أن مركز استضافة أطفال العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي، الذي افتتحته الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، يضم 77 طفلًا وطفلة من أبناء العاملين بالوزارة والوزارات الأخرى بالحى الحكومي. 

يأتي المركز كخطوة أساسية وهامة لتوفير بيئة تعليمية وصحية آمنة ومتطورة وشاملة، فضلًا عن دوره في تسهيل مهمة الأمهات العاملات وتمكينهن من أداء عملهن وقد تم تأسيس المركز وفقًا للمعايير والمقاييس العالمية، من خلال التعاون مع هيئة التعاون الدولي (جايكا) للمساهمة في وضع البرامج والأنشطة الدراسية المقدمة للأطفال داخل المركز، وهي أنشطة تستهدف دعم وتنمية مهارات وقدرات الطفل المصري ووفق النموذج اليابانى فى التعلم .

التضامن الاجتماعي الجهاز الوظيفي إشراف الإدارة المركزية الإدارة العامة رمضان رمضان المعظم المشرفون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

سؤال مثير من مهيب عبد الهادي بعد فوز الزمالك على حرس الحدود

الطفلة قمر

جريمة مؤلمة في رمضان.. الصغيرة قمر جارها انتهك جسدها وتركها جثة بالمنيب

الطفل محمد

حقيقة بتر ساق الطفل محمد صاحب واقعة باسوس بالقليوبية |تفاصيل

زيزو

طارق السيد يكشف كواليس جديدة بشأن رحيل زيزو عن الزمالك

ذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 21-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

أسعار الدواجن

الفراخ الحمرا نزلت.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبيض بالبورصة والأسواق

ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟

ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟

وصفات إفطار سريعة

6 وصفات إفطار سريعة في 30 دقيقة تناسب أيام رمضان المزدحمة

ترشيحاتنا

المستشار وجدي عبد المنعم

قرار عاجل في محاكمة 312 متهما بخلية جبهة النصرة الإرهابية

وفاة مشجع بالدورة الرمضانية بطنطا

حبس 8 متهمين في واقعة إنهاء حياة مشجع خلال فعاليات دورة رمضانية لكرة القدم بطنطا

فدوى مواهب

قرار عاجل في دعوى حظر فدوى مواهب ومنعها من التدريس

بالصور

طريقة عمل حمام محشي بالفريك.. وصفة تقليدية بطعم لا يقاوم

طريقة عمل حمام محشي بالفريك
طريقة عمل حمام محشي بالفريك
طريقة عمل حمام محشي بالفريك

بتكلفه 18 مليون جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الداخلية بفاقوس

انتر لوك
انتر لوك
انتر لوك

عادات خاطئة تزيد من الإصابة بالصداع أثناء الصيام في رمضان.. أحذرها

أخطاء نقع فيها تسبب الإصابة بالصداع أثناء الصيام في رمضان
أخطاء نقع فيها تسبب الإصابة بالصداع أثناء الصيام في رمضان
أخطاء نقع فيها تسبب الإصابة بالصداع أثناء الصيام في رمضان

برغم اتباع الرجيم.. 12 خطأ شائعًا يمنعك من فقدان الوزن

أخطاء شائعة تمنع نزول الوزن وكيفية تصحيحها
أخطاء شائعة تمنع نزول الوزن وكيفية تصحيحها
أخطاء شائعة تمنع نزول الوزن وكيفية تصحيحها

فيديو

ازالة تعدي

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد