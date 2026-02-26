قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تركي آل الشيخ يشهد توقيع عقد شراكة مع MBC مصر من القاهرة.. تفاصيل
أحمد عبد الحميد يثير الجدل بتصريح عن إسماعيل ياسين: حظه كان أكبر من موهبته
كشف لغز مقتل فتاة في منزل خطيبها ببورسعيد
كاف يقر زيادة تاريخية في جوائز دوري الأبطال والكونفدرالية
أولاد الراعي الحلقة 9 .. أحمد عيد يطلق النار على ماجد المصري
دعاء الجمعة الثانية من رمضان باسم الله الأعظم .. ردده طول اليوم يستجاب لك
«برودة شديدة وأمطار».. الأرصاد تُحذر من حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل
مفاوضات جنيف.. إيران تتمسك بالتخصيب داخل أراضيها وترفع سقف شروط الاتفاق مع واشنطن
إنقاذ فتاة قفزت من سقالة مرسى معدية ركاب بورسعيد بقناة السويس في اللحظات الأخيرة
تهديدات بخصم 60 نقطة.. هل يهبط مانشستر سيتي إلى الدرجة الأولى؟
سموتريتش يرد على رئيس الوزراء الفلسطيني: الدولة اليهودية من النهر إلى البحر
السيد البدوى : حل مجلس إدارة صحيفة الوفد .. ولائحة جديدة للمؤسسة
برلمان

الحبس وغرامة.. التأمين الصحي الشامل يتصدى للتهرب وتحميل العمال الأعباء

قانون التأمين الصحي الشامل
قانون التأمين الصحي الشامل
حسن رضوان

وضع  قانون التأمين الصحي الشامل  رقم 2 لسنة 2018 عقوبات مشددة لمواجهة جرائم التهرب من سداد الاشتراكات أو تحميل العاملين مبالغ غير مستحقة، في إطار حماية حقوق المؤمن عليهم وضمان انتظام واستدامة المنظومة الصحية.

عقوبة التواطؤ على التهرب

تنص المادة (65) من القانون على معاقبة كل عامل بالهيئة أو مقدم خدمة تأمينية يثبت تورطه في مساعدة صاحب العمل أو المشترك على التهرب من سداد الالتزامات المقررة، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتعكس هذه العقوبة تشدد المشرّع في مواجهة أي صور للتواطؤ أو الإخلال بالواجب الوظيفي بما يضر بحقوق المؤمن عليهم.

إلزام أصحاب الأعمال بالاشتراك بالأجور الحقيقية

كما نصت المادة (67) على معاقبة الموظف المختص في الجهات العامة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، وكذلك صاحب العمل في القطاع الخاص أو المسؤول لديه، إذا لم يقم بالاشتراك عن العاملين الخاضعين لأحكام القانون، أو لم يسدد الاشتراكات على أساس أجورهم الحقيقية.

وتصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تجاوز سنة، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

رد المبالغ المحصلة بالمخالفة للقانون

وشدد القانون على أنه في حال قيام أي جهة أو صاحب عمل بتحميل المؤمن عليهم مبالغ غير منصوص عليها قانونًا، تطبق ذات العقوبة، مع إلزام المحكمة برد ما تم تحصيله دون وجه حق إلى العاملين المتضررين.

كما نص على أن الغرامة تتعدد بتعدد العمال محل المخالفة، بما يضاعف قيمة الجزاءات حال اتساع نطاق المخالفة، في رسالة واضحة بأن المساس بحقوق العاملين أو التحايل على منظومة التأمين الصحي لن يمر دون عقاب.

