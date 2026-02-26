أحمد ماهر: أرفض العمل مع غير الأكاديميين ولن أشارك في بطولة مع علي ربيع

أكد الفنان أحمد ماهر رفضه المشاركة في أي عمل من بطولة الفنان علي ربيع، مشيرًا إلى أنه يحرص قبل التعاقد على أي مشروع فني على معرفة فريق العمل بالكامل.

وأوضح ماهر، خلال لقائه في برنامج ورا الشمس الذي تقدمه الإعلامية ياسمين الخطيب، أنه منحاز لفكرة الدراسة الأكاديمية في مجال التمثيل، مؤكدًا أنه يفضل العمل مع فنانين لديهم خلفية دراسية متخصصة، ولا يميل للتعاون مع من لم يدرسوا الفن أكاديميًا، حتى لو كانوا من نجوم الصف الأول.

تصريحات أحمد ماهر أثارت حالة من الجدل، خاصة فيما يتعلق بمعاييره في اختيار الأعمال وزملائه داخل الوسط الفني.