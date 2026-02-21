محمد فاروق: قطاع السيارات قلب موبيكا.. واستثمار التكنولوجيا مستقبل الأعمال

كشف رجل الأعمال محمد فاروق عبد المنعم، في حوار مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "رحلة المليار"، عن مسيرة نجاحه في قطاع الأعمال وكيف تحولت خبراته الشخصية والاستثمارية إلى أساس قوة شركة موبيكا.

البداية الحقيقية لمسيرته المهنية

وقال فاروق إن أول مكسب حقيقي حققه كان 10 آلاف جنيه من نشاط المقاولات، مؤكدًا أن هذه كانت البداية الحقيقية لمسيرته المهنية، قبل أن تتصاعد النجاحات بشكل أكبر مع قطاع السيارات، حيث أصبح هذا القطاع يمثل اليوم 60% من حجم أعمال الشركة، خصوصًا من خلال تصنيع كراسي السيارات، والتي أسهمت في إحداث القفزة الكبرى لموبيكا.

وأضاف أن أول مليون جنيه حققه بمجهوده الشخصي لم يكن من الشركة العائلية، بل من الاستثمار في البورصة خارج مصر، مشيرًا إلى أن اهتمامه كان دائمًا منصبًا على التكنولوجيا، والتي يعتبرها مستقبل كل الأعمال: "أنا طول عمري شايف إن التكنولوجيا هي المستقبل".

وأوضح فاروق أن رؤيته الاستثمارية لم تكن محصورة فقط في النشاط الصناعي التقليدي، بل تأثرت أيضًا بتجربة الصين في تبني التكنولوجيا الحديثة، موضحًا: "الناس فاهمة إن الصين بتنقل من أمريكا، لكن أنا كنت شايف العكس"، مستشهدًا بشركات مثل "تنسنت" و"وي شات" و"علي بابا"، والتي وصفها بأنها متقدمة جدًا في تطبيقات الهواتف المحمولة قبل شركات أمريكية مثل فيسبوك.

السبق في التكنولوجيا الرقمية

وأكد فاروق أن هذه الرؤية المبكرة جعلته يعي أن السبق في التكنولوجيا الرقمية لا يرتبط بدولة بعينها، بل بسرعة تبني الابتكار والاستثمار في التطورات التقنية، وهو ما اعتبره جوهر نجاحه واستراتيجية موبيكا في التوسع والنمو المستدام.