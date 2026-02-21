قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد فاروق: أول مشاريعي كان منزل القذافي وأنا عندي 21 سنة.. أنجزناه في 15 يوما ولدينا مستحقات بـ 5.5 مليون دولار في ليبيا
القيادي بالكتلة الديمقراطية السودانية: لا جدوى من هدنة إنسانية دون ضمانات على الأرض
الإمارات تعلن إحباط هجمات إلكترونية إرهابية استهدفت البنية التحتية الرقمية
أستون فيلا ينجو من الخسارة أمام ضيفه ليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي
"ابن المنيا" بطل في "رود آيلاند" | حكاية مصري أنقذ عشرات الأمريكيين من حادث إطلاق نار بملعب هوكي .. خاص
‏الحارس الجزائري ألكسندر أوكيدجا ينفجر على كيليان مبابي.. ماذا قال؟
رئيس منظمة مشاد الحقوقية: الانتهاكات تعرقل فرص الهدنة في السودان
تصعيد بين واشنطن وطهران.. تحذيرات إيرانية وانقسام داخل إدارة ترامب بشأن الهجوم
كيف نظهر شكر النعم عمليًا؟.. عاِلم أزهري يوضح
أوقات استجابة الدعاء في رمضان .. اغتنم ساعتين لا ترد فيهما دعوة وردد أفضل 100 دعاء
ريال مدريد يدخل سباق التعاقد مع برشلونة على ضم مدافع دورتموند
إيران تصنف القوات البحرية والجوية لدول الاتحاد الأوروبي منظمات إرهابية
توك شو

محمد فاروق: سر نجاح موبيكا الجودة وخدمة ما بعد البيع

محمد فاروق
محمد فاروق
محمد البدوي

كشف رجل الأعمال محمد فاروق عبد المنعم أسر التفوق والنجاح الذي حققته شركة موبيكا في السوق المصري، مشيرًا إلى أن السر يكمن في الجودة العالية وخدمة ما بعد البيع التي تتجاوز التوقعات.

وأوضح فاروق خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «رحلة المليار» عبر قناة قناة النهار، أن الشركة تقدم صيانة للمنتجات التي تم بيعها منذ أكثر من 40 سنة، وهو أمر نادر جدًا في الشركات المصرية، ويعكس التزام موبيكا بالاستمرارية والسمعة.

التزام بالسمعة قبل المكسب

ونصح فاروق أصحاب الأعمال بعدم التركيز على المكسب السريع فقط، مؤكدًا أن الأهم هو الحفاظ على السمعة والثقة مع العملاء. 

واستشهد بحادثة مهمة حدثت حين استوردت الشركة دهانًا إيطاليًا للأخشاب، وظهر عيب في دفعة من المنتجات بعد خمس سنوات من البيع، رغم خروجها سليمة من المصنع.

وقال إن والده اتخذ قرارًا جريئًا بتنفيذ “توتال ريكول” لكل العملاء الذين اشتروا تلك الدفعة، رغم انتهاء فترة الضمان، موضحًا: «أنا مليش دعوة، أنا لما العميل يشوف الترابيزة دي هيقولك دي موبيكا، وأنا ما أرضاش إنها تكون دي موبيكا».

وأكد فاروق أن هذه الخطوة، رغم كلفتها المالية الكبيرة، أثبتت أهميتها في تعزيز الثقة مع العملاء، حيث عاد عدد كبير منهم لطلب منتجات جديدة بكميات كبيرة، مما أكسب الشركة سمعة قوية ومبيعات مستمرة.

الالتزام بالكلمة أولاً

وأشار إلى أن أهم درس تعلمه من والده هو أن الالتزام بالكلمة قبل أي شيء هو أساس العمل، قائلاً: «تمضي العقد وتحطه في الدرج وتلتزم بكلمتك»؛ مضيفا أنه يعتبر نفسه “البياع الأول في موبيكا”، وأن هذا المبدأ متوارث داخل العائلة حتى الجيل التالي.

جودة المنتجات والسمعة

واختتم حديثه بالتأكيد على أن جودة المنتجات، والسمعة، وخدمة ما بعد البيع ليست مجرد شعارات، بل مبادئ عملية يُطبقها كل من يعمل بالشركة، لأنها تصنع التاريخ الحقيقي لأي كيان اقتصادي، وتجعل اسم موبيكا علامة فارقة في السوق المصري.

محمد فاروق توتال توتال ريكول المنتجات

