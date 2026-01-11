رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر نجحت في إنتاج العديد من مكونات احتياجات الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى أنه مع خطة رؤية مصر 2030 سيكون 42% من الطاقة في مصر من الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأضاف مدبولي أن الدولة كانت تستورد الألواح الشمسية بالعملة الصعبة، ومع بداية تشغيل هذا المصنع يمكن القول إن مصر دخلت عصر تجميع وإنتاج الألواح الشمسية لاستخدامها في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأكد رئيس الوزراء أن رؤية القيادة السياسية ساهمت في تعظيم الاستفادة من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى أن المصنع يحقق أهداف الدولة في زيادة الإنتاج والتصدير وتعميق المنتج المحلي وتوفير العملة الأجنبية.

كما أشار مدبولي إلى أنه تفقد أمس 5 مستشفيات كبيرة ستدخل الخدمة قريبًا، مؤكدًا أن الدولة تعمل على جميع الملفات وخاصة الصحة والتعليم، لافتًا إلى أن هناك عمليات تكلف الدولة مليون جنيه، بينما يدفع المواطن منها 400 جنيه فقط.