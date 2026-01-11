نجحنا في إنتاج العديد من مكونات الإنتاج المحلي.. مدبولي يعلن افتتاح 9 مصانع

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة افتتحت اليوم 9 مصانع مختلفة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى أنه سيتم غدًا افتتاح مشروع عملاق في مجال الطاقة المتجددة بصعيد مصر، ضمن خطة الدولة لتطوير الصناعة ودعم الطاقة النظيفة.

تعزيز الإنتاج المحلي

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب جولته في المنطقة الاقتصادية، أن رؤية القيادة السياسية كانت وراء تعظيم الاستفادة من موقع قناة السويس، وتحويل المنطقة إلى محور صناعي وتجاري يساهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد.

وأضاف رئيس الوزراء:

«نجحنا اليوم في إنتاج العديد من مكونات احتياجات الإنتاج المحلي، بما يسهم في دعم الصناعات الوطنية وتوفير العملة الصعبة».

مشروع الطاقة في الصعيد

وأشار إلى أن المشروع المزمع افتتاحه غدًا في الصعيد سيكون أحد أهم مشروعات الطاقة المتجددة في مصر، ويهدف إلى تلبية احتياجات الدولة من الطاقة النظيفة، وتعزيز قدرة الصناعة المحلية على الاعتماد على نفسها في مكونات الإنتاج.

دور المصانع الجديدة في التنمية الاقتصادية

وأكد مدبولي أن المصانع التي تم افتتاحها اليوم في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل نقلة نوعية في الإنتاج المحلي والتصدير، مشيرًا إلى أن هذه المصانع تنوعت بين عدة قطاعات تكنولوجية وصناعية، ما يعكس قدرة مصر على جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل متعددة للمواطنين.