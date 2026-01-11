قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الري من البحيرة: سد العجز في العمالة بالمحطات وتطوير السكن الإداري
وزير الأوقاف: اتفقت مع الفلبين على استضافة قساوسة لتدريبهم في مصر على قيم التسامح
التفاصيل الكاملة لإفتتاح متحف فاروق حسني للفنون بالزمالك
إسرائيل في حالة تأهب قصوى تحسبا لتدخل أمريكي في إيران
لاعب كوت ديفوار: منتخب مصر لعب مباراة جماعية ونالوا مرادهم
بالفيديو كونفرانس..كواليس محاكمة شاكر محظور.. والمحامى يطالب بالبراءة
فولفو تدخل التحدي.. فولفو EX60 تنافس بي إم دبليو ومرسيدس وتسلا
مؤشر مرصد الأزهر: استقرار نسبي وهجمات محدودة بشرق أفريقيا فى ديسمبر 2025
شوبير: مؤشرات إيجابية قريبًا في الإسماعيلي واستثمار جديد قادم
خطوات التسجيل في كشف الأورام السرطانية مجاناً.. الرابط والخطوات
وزير الثقافة يكرم أحمد مجدي بآداب عين شمس لفوزه بجائزة الدولة التشجيعية 2025
الأزهري: العالم يشهد تسارعًا غير مسبوق يفرض مسؤولية كبرى على المؤسسات الدينية والفكرية
توك شو

نجحنا في إنتاج العديد من مكونات الإنتاج المحلي.. مدبولي يعلن افتتاح 9 مصانع

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
منار عبد العظيم

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة افتتحت اليوم 9 مصانع مختلفة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى أنه سيتم غدًا افتتاح مشروع عملاق في مجال الطاقة المتجددة بصعيد مصر، ضمن خطة الدولة لتطوير الصناعة ودعم الطاقة النظيفة.

تعزيز الإنتاج المحلي

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب جولته في المنطقة الاقتصادية، أن رؤية القيادة السياسية كانت وراء تعظيم الاستفادة من موقع قناة السويس، وتحويل المنطقة إلى محور صناعي وتجاري يساهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد.

وأضاف رئيس الوزراء:
«نجحنا اليوم في إنتاج العديد من مكونات احتياجات الإنتاج المحلي، بما يسهم في دعم الصناعات الوطنية وتوفير العملة الصعبة».

مشروع الطاقة في الصعيد

وأشار إلى أن المشروع المزمع افتتاحه غدًا في الصعيد سيكون أحد أهم مشروعات الطاقة المتجددة في مصر، ويهدف إلى تلبية احتياجات الدولة من الطاقة النظيفة، وتعزيز قدرة الصناعة المحلية على الاعتماد على نفسها في مكونات الإنتاج.

دور المصانع الجديدة في التنمية الاقتصادية

وأكد مدبولي أن المصانع التي تم افتتاحها اليوم في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل نقلة نوعية في الإنتاج المحلي والتصدير، مشيرًا إلى أن هذه المصانع تنوعت بين عدة قطاعات تكنولوجية وصناعية، ما يعكس قدرة مصر على جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل متعددة للمواطنين.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مشروع عملاق في مجال الطاقة المتجددة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

