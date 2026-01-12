نواب: صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة قاطرة للصادرات ودعم الاقتصاد الوطني

«المنسوجات قاطرة تصديرية واعدة»..برلمانية تشيد بافتتاح مصنع جديد بالسخنة

إيفلين متى: صناعة الملابس الجاهزة مفتاح التصدير وتوفير فرص العمل

علي الدسوقي: مشروعات الملابس الجاهزة رافد رئيسي للنمو الاقتصادي وزيادة الصادرات



أجمع عدد من أعضاء مجلس النواب على أن قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة يمثل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني وأسرع القطاعات نموًا في جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، مؤكدين أن التوسع في المشروعات الصناعية الجديدة، وعلى رأسها تلك المقامة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يعكس نجاح رؤية الدولة في دعم التصنيع المحلي وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الإقليمية والعالمية.

قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن افتتاح مصنع «وامي فاشون» للملابس الجاهزة والمفروشات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعكس التوجه الجاد للدولة نحو دعم الصناعات التصديرية كثيفة العمالة، وفي مقدمتها قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة، الذي يُعد من الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة حصيلة الصادرات.

وأضافت الكسان، لـ" صدي البلد"، أن هذا النوع من المشروعات يسهم بشكل مباشر في تعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، فضلًا عن توفير فرص عمل مستدامة، وهو ما يتماشى مع أولويات الدولة في تحقيق نمو اقتصادي حقيقي وشامل.

وأكدت عضو لجنة الخطة والموازنة أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باتت نموذجًا ناجحًا لجذب الاستثمارات النوعية، بفضل ما توفره من بنية تحتية متطورة وحوافز تنافسية، مشددة على أهمية استمرار دعم هذا القطاع الواعد ضمن خطط الموازنة العامة، لما له من دور محوري في تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.

وفي السياق ذاته، قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة يمثل أحد أعمدة الصناعة الوطنية وأكثرها قدرة على جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل سريعة ومستدامة، خاصة في ظل التوسع في المشروعات الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأضافت متى، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن افتتاح مصنع «وامي فاشون» يعكس نجاح الدولة في تهيئة مناخ استثماري جاذب للصناعة، وتوفير بنية تحتية متطورة تشجع على توطين الصناعات وزيادة المكون المحلي، بما يرفع القيمة المضافة للمنتج المصري.

وأكدت عضو لجنة الصناعة أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من الحوافز للصناعات التصديرية، ودعم سلاسل التوريد المحلية، وربط الصناعة بالتدريب الفني والتكنولوجي، لضمان استدامة النمو الصناعي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

كما قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن التوسع في مشروعات المنسوجات والملابس الجاهزة يمثل ركيزة أساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي، نظرًا لقدرتها على جذب الاستثمارات المباشرة وزيادة حجم الصادرات وتوفير فرص عمل حقيقية، خاصة في المناطق الصناعية الواعدة مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأضاف الدسوقي، لـ"صدى البلد"، أن افتتاح مصنع «وامي فاشون» يعكس نجاح السياسات الاقتصادية للدولة في دعم القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، مؤكدًا أن هذه المشروعات تسهم في تعميق التصنيع المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية وتحسين الميزان التجاري.

وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار تقديم الحوافز للمستثمرين الصناعيين، وتيسير الإجراءات، وربط الصناعة بخطط التصدير، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة اقتصادية ويعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق العالمية.