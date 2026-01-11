قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خطأ طبي وخراج بالمخ.. أم تستغيث لإنقاذ الشاب محمد أسامة
بعد الاعتراض البرلماني.. ضوابط واضحة لإخلاء الوحدات بقانون الإيجار القديم 164
برد قارس ليلا.. تحذير من الأرصاد الجوية: منخفض جوي وأمطار قادمة
بنود خطة الكوماندوز.. حسام حسن يجهز لـ فك شفرة السنغال
من ميدان التحرير إلى الأوبرا.. القاهرة الخديوية تستعيد رونقها المعماري التاريخي
صدام الأفضل في قارة أفريقيا ينفجر بدور نصف نهائي كأس الأمم
ملياردير نيجيري يرصد مكافآت خيالية لـ النسور لتخطي المغرب وحصد لقب الكان
محافظ البنك المركزي ووزير الزراعة يتفقدان مشاريع الري بالطاقة الشمسية وتمكين صغار المزارعين بأسوان
برشلونة وريال مدريد | 7 نهائيات و7 انتصارات.. هانز فليك مدرب لا يعرف الخسارة .. يجيد إدارة اللحظات الحاسمة
معجزة صحية خارقة .. ما هو المشروب الذهبي وطريقه تحضيره؟
خبير مناخ: أوروبا تواجه عاصفة جورتي وثلوج وظروف جليدية في أجزاء كثيرة من القارة
نجم نيجيريا السابق مشيدا بـ صلاح: ييدو كأنه محمد صلاح الشاب
مدبولي: المنسوجات والملابس الجاهزة ركيزة أساسية في تعزيز صادرات مصر

محمود مطاوع

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، خلال جولته اليوم بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مصنع "وامي فاشون" للملابس الجاهزة والمفروشات، الذي يأتي ضمن نطاق المطور الصناعي "أوراسكوم للمناطق الصناعية" بالمنطقة الصناعية بالسخنة.

وأكد رئيس الوزراء أن افتتاح هذا المشروع يأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة ودعم الصناعات القادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، كما أنه يعكس دور هذا القطاع الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة حجم الصادرات، وتعميق التصنيع المحلي، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا مستمرًا بتطوير هذا القطاع الحيوي، وتشجيع المشروعات القادرة على المنافسة العالمية ورفع القيمة المضافة.

وأوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة نجحت في جذب مشروعات رائدة في قطاع الملابس والمنسوجات، بما يعزز الريادة المصرية ويرفع حجم الصادرات، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات كثيفة العمالة توفر فرص عمل مستدامة وتدعم منظومة سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية المرتبطة بالقطاع.

وأضاف وليد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مستمرة في استقطاب استثمارات نوعية تعمق التصنيع المحلي وتلبي احتياجات السوق المصرية، إلى جانب التوسع في التصدير للأسواق الإقليمية والدولية، بما يسهم في رفع القدرة التنافسية للصناعة الوطنية وتقليل الفاتورة الاستيرادية. 


وخلال الجولة التفقدية في أرجاء المصنع للتعرف على مختلف مكوناته، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من  إسلام العشماوي، رئيس مجلس إدارة الشركة للملابس الجاهزة، الذي أوضح أن مصنع شركة "وامي فاشون" يختص بإنتاج الملابس الجاهزة والمفروشات، ويقام على مساحة 2559 مترا مربعا، باستثمارات تقدر بـ  2.5 مليون دولار، مضيفا أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تصل إلى 6500 طن سنويًا، ويوفر 140 فرصة عمل مباشرة، و 75 فرصة عمل غير مباشرة، لافتا إلى أنه من المستهدف الوصول بحجم العمالة إلى 650 عاملاً بحلول منتصف العام الجاري، وذلك من خلال تنفيذ العديد من التوسعات، وذلك بما يسهم في تعزيز المشروعات كثيفة العمالة، ودعم التوظيف المباشر وغير المباشر.

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المنطقة الاقتصادية قناة السويس

