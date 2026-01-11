قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

الجزار: نجاح الجبهة الوطنية في تجربة الانتخابات الأولى حمل النواب مسؤولية كبيرة أمام الجماهير

عاصم الجزار
عاصم الجزار
حسن رضوان

أكد د.عاصم الجزار رئيس حزب الجبهة الوطنية أن الهيئة البرلمانية لمجلس النواب بالحزب تمثل قوة مؤثرة داخل الكيان التشريعي يجب استثمارها بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن، وأن تعكس توجهات الحزب وأفكاره وقيم أعضاؤه، مشيرا إلى ترحيب الحزب بكافة الأراء والأفكار من خلال النقاشات التي تدور داخل أروقة الحزب، على أن يتم ترجمتها إلى رؤية موحدة داخل لجان وقاعة مجلس النواب.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد مع أعضاء الهيئة البرلمانية لمجلس النواب بالحزب، والتي يصل عدد أعضائها إلى 70 نائبا، بحضور قيادات الحزب، السيد القصير الأمين العام، اللواء محمود شعراوي نائب رئيس الحزب، وأحمد رسلان أمين التنظيم، والمستشار علاء فؤاد أمين الأمانة الفنية، ود.محمود مسلم رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، وسليمان وهدان أمين الشؤون البرلمانية، وم. محمد الدخميسي أمين المشروعات الصغيرة.

وشدد الجزار على أن نجاح الحزب في تجربته الانتخابية الأولى بمجلس النواب بعد أشهر قليلة من تأسيسيه وحصوله على 70 مقعدا يعكس ثقة الجماهير ويحمل النواب مسؤولية كبيرة لتحقيق طموحات الشارع المصري بالكفاءة والعلم والصدق أيضا، دون وعود زائفة أو كذب، مشددا على ضرورة اعادة الاعتبار للسياسة والسياسيين الصادقين من خلال اقناع الناس بالحجة والمنطق بمواقف وأراء الحزب. 

وأوضح رئيس الحزب أن العمل التشريعي الحزبي يسير وفق ماكينة عمل تربط بين الأمانات النوعية المركزية، والأمانات الجغرافية والهيئات البرلمانية، حتى يكون هناك بيت خبرة حقيقي يدعم النواب في الغرفتين التشريعيتين بالرؤى الفنية والسياسية حول مختلف القوانين والقضايا وهناك أيضا هيئة عليا للشؤون البرلمانية ستراجع كافة الأدوات البرلمانية والقضايا المطروحة

حزب الجبهة الوطنية عاصم الجزار مجلس النواب

