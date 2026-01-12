لظروف طارئة.. محمد منير يعلن تأجيل حفله في دبي

أعلن محمد منير تأجيل حفله مع ويجز، الذي كان من المقرر إقامته فى دبي يوم 17 يناير 2026.

وكتب محمد منير عبر ستوري فيسبوك: إلى جمهوري الحبيب تم تأجيل حفل أرينا بدبي المقرر اقامته يوم ١٧ يناير ٢٠٢٦، لظروف طارئة خارجة عن إرادتي نزله شعبية).

وتابع: سيتم الإعلان عن الموعد الجديد للحفل قريباً .

علي الجانب الآخر، أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عن تعاون جديد يجمعها بالكينج محمد منير، من خلال أغنية جديدة من ألحان الموسيقار عمرو مصطفى، في خامس تعاون فني بين منير وروتانا ضمن ألبومه الغنائي الجديد.



وأوضحت روتانا أن الأغنية لم يُحسم اسمها النهائي بعد، حيث يحمل العمل عنوانين مقترحين هما «دايرة» أو «دروس العمر»، وهي من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وتوزيع أسامة الهندي.



وكتبت روتانا عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام:

«استكمالًا لنجاحات الكينج محمد منير مع مجموعة روتانا للموسيقى، والتي أثمرت حتى الآن عن طرح أربعة أعمال تصدرت التريند وحققت صدى جماهيريًا واسعًا».



وأضافت: «يستعد الكينج لإطلاق تعاونه الخامس مع روتانا، وهو أول عمل يجمعه بالملحن عمرو مصطفى ضمن الألبوم الجديد، في تجربة فنية مرتقبة تجمع بين الحداثة وروح الطرب الأصيل».



واختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على أن الأغنية ستفاجئ جمهور محمد منير، لما تحمله من توليفة موسيقية مميزة تجمع بين الإبداع اللحني والكلمة المعبرة، إلى جانب النكهة الغنائية الخاصة التي ينفرد بها «الكينج»، متوقعة أن تحظى الأغنية باهتمام جماهيري وإعلامي واسع فور طرحها.