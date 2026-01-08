محمد منير يُجري بروفات على حفله بدبي .. صور

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يُواصل الفنان الكبير محمد منير إجراء بروفات علي حفله، المقرّر إقامته يوم 17 من الشهر الجاري بمدينة دبي. 

ومن المقرّر أن يجمع الحفل كل من الفنان الكبير محمد منير وويجز. 

أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عن تعاون جديد يجمعها بالكينج محمد منير، من خلال أغنية جديدة من ألحان الموسيقار عمرو مصطفى، في خامس تعاون فني بين منير وروتانا ضمن ألبومه الغنائي الجديد.


وأوضحت روتانا أن الأغنية لم يُحسم اسمها النهائي بعد، حيث يحمل العمل عنوانين مقترحين هما «دايرة» أو «دروس العمر»، وهي من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وتوزيع أسامة الهندي.


وكتبت روتانا عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام: «استكمالًا لنجاحات الكينج محمد منير مع مجموعة روتانا للموسيقى، والتي أثمرت حتى الآن عن طرح أربعة أعمال تصدرت التريند وحققت صدى جماهيريًا واسعًا».


وأضافت: «يستعد الكينج لإطلاق تعاونه الخامس مع روتانا، وهو أول عمل يجمعه بالملحن عمرو مصطفى ضمن الألبوم الجديد، في تجربة فنية مرتقبة تجمع بين الحداثة وروح الطرب الأصيل».


واختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على أن الأغنية ستفاجئ جمهور محمد منير، لما تحمله من توليفة موسيقية مميزة تجمع بين الإبداع اللحني والكلمة المعبرة، إلى جانب النكهة الغنائية الخاصة التي ينفرد بها «الكينج»، متوقعة أن تحظى الأغنية باهتمام جماهيري وإعلامي واسع فور طرحها.


تعاون مرتقب بين الكينج وعمرو مصطفى
وكان الملحن والمطرب عمرو مصطفى قد كشف في وقت سابق عن استعداده لطرح أغنيتين جديدتين مع محمد منير خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة، حيث أكد أن إحدى الأغنيتين تحكي قصة من حياته، ما زاد من ترقب الجمهور لهذا التعاون المنتظر.

