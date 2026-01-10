قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية السعودية: المملكة تؤكد دعمها الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة
تشكيل منتخب مصر لمواجهة كوت ديفوار في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية
ياسمين الجيلاني تكشف مفاجأة حول جنسيتها.. تفاصيل
لأول مرة بكليب بالذكاء الاصطناعي.. محمد منير يطلق بتعلي أول أغانيه في 2026
بعد انسحابها من عشرات المنظمات الدولية.. روبيو: واشنطن لن تدير ظهرها للعالم
وزيرة خارجية فلسطين تطالب دول التعاون الإسلامي بمقاطعة إسرائيل
وزير خارجية الصومال: مزاعم إسرائيل حول أرض الصومال غير قانونية
عزاء للشاب المتوفى ساجدا.. وأحد أصدقائه يكشف اللحظات الأخيرة فى حياته ..صور
قنوات مفتوحة على نايل سات تبث مباراة مصر وكوت ديفوار.. اعرف الطريقة
نيجيريا يضرب الجزائر بالهدف الثاني فى أمم إفريقيا
خطر على السلم والأمن الإقليمي والدولي .. مصر تجدد رفضها القاطع لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال
وزير الخارجية: الموقف المصري الداعم لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية ثابت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

لأول مرة بكليب بالذكاء الاصطناعي.. محمد منير يطلق بتعلي أول أغانيه في 2026

لأول مرة بكليب بالذكاء الاصطناعي.. محمد منير يطلق «بتعلي» أول أغانيه في 2026
لأول مرة بكليب بالذكاء الاصطناعي.. محمد منير يطلق «بتعلي» أول أغانيه في 2026
أوركيد سامي

أطلق الكينج محمد منير أحدث أعماله الغنائية بعنوان «بتعلي»، لتكون أولى أغانيه في عام 2026، وذلك عبر موقع «يوتيوب» وجميع المنصات الغنائية، بالتعاون مع شركة «روتانا» للصوتيات والمرئيات.


أغنية «بتعلي» تحمل طابعًا مميزًا يجمع بين الإحساس والكلمة المعبرة، وهي من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان الموسيقار عمرو مصطفى، وتوزيع أسامة الهندي.
ويُعد كليب الأغنية تجربة جديدة في مشوار محمد منير، حيث تم تنفيذه بالكامل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، في سابقة هي الأولى له، تحت إشراف المخرج أكرم ناجي، ما أضفى على العمل طابعًا بصريًا مختلفًا ومبتكرًا.


ويواصل الكينج من خلال «بتعلي» تقديم أعمال متجددة تواكب التطور الموسيقي والتقني، مع الحفاظ على هويته الفنية الخاصة التي جعلته واحدًا من أبرز رموز الغناء في الوطن العربي.

محمد منير اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

8 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد كوت ديفوار | تعرف عليها

قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار

نزل التردد الآن.. قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار مباشر

منتخب مصر

بالترددات.. قنوات مفتوحة تبث مباراة مصر وكوت ديفوار في أمم أفريقيا

منتخب مصر

شاهد مجانا.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

400 جنيه دفعة واحدة| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الديزل

المتهم بودي جارد والضحية بطل جمهورية وأب لأربع أطفال| شهادات نارية من شهود عيان على ضرب “ديزل” الشيخ زايد

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

اسرائيليين

رسائل تهديد غامضة ترعب الإسرائيليين: نحن قادمون انظروا إلى السماء عند منتصف الليل

ترشيحاتنا

فيكتور اوسيمن

الدردير يشيد بـ فيكتور أوسيمين.. تفاصيل

نيجيريا

إسلام صادق يعلق علي مباراة نيجيريا والجزائر: إعصار هجومي

سيمينيو

هدف وأسيست.. ماذا قدم سيمينيو في الظهور الأول مع مانشستر سيتي؟

بالصور

رمضان 2026 .. خالد سليم يشارك جمهوره كواليس مسلسل المصيدة

خالد سليم
خالد سليم
خالد سليم

طريقة تخزين الخضراوات والفواكة لشهر رمضان

طرق تخزين الخضراوات والفواكه لشهر رمضان
طرق تخزين الخضراوات والفواكه لشهر رمضان
طرق تخزين الخضراوات والفواكه لشهر رمضان

تباطؤ مبيعات السيارات الصينية في 2025 رغم ارتفاع الصادرات

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

رمضان 2026 .. لقطات من كواليس مسلسل "أب ولكن" بطولة محمد فراج

محمد فراج
محمد فراج
محمد فراج

فيديو

شيرين عبدالوهاب

ابحثوا عنها .. عمرو أديب يثير القلق بشأن اختفاء شيرين عبد الوهاب

المشجع الكونغولي

هدية غير متوقعة.. سيارة للمشجع الكونغولي «التمثال»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

المزيد