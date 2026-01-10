لأول مرة بكليب بالذكاء الاصطناعي.. محمد منير يطلق «بتعلي» أول أغانيه في 2026

أطلق الكينج محمد منير أحدث أعماله الغنائية بعنوان «بتعلي»، لتكون أولى أغانيه في عام 2026، وذلك عبر موقع «يوتيوب» وجميع المنصات الغنائية، بالتعاون مع شركة «روتانا» للصوتيات والمرئيات.



أغنية «بتعلي» تحمل طابعًا مميزًا يجمع بين الإحساس والكلمة المعبرة، وهي من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان الموسيقار عمرو مصطفى، وتوزيع أسامة الهندي.

ويُعد كليب الأغنية تجربة جديدة في مشوار محمد منير، حيث تم تنفيذه بالكامل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، في سابقة هي الأولى له، تحت إشراف المخرج أكرم ناجي، ما أضفى على العمل طابعًا بصريًا مختلفًا ومبتكرًا.



ويواصل الكينج من خلال «بتعلي» تقديم أعمال متجددة تواكب التطور الموسيقي والتقني، مع الحفاظ على هويته الفنية الخاصة التي جعلته واحدًا من أبرز رموز الغناء في الوطن العربي.