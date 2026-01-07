كزبرة لـ محمد منير: بحبك حب مش عادي يا كينج

بعد استضافة الفنان محمد منير له في بيته، عبر أحمد البحر “كزبرة” عن سعادته وحبه الشديد للكينج.

ونشر كزبرة صورة تجمعه بمحمد منير عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام وعلق عليها قائلاً: “بحبك حب مش عادي ياكينج ".

يستمر أحمد بحر، الشهير بـ«كزبرة»، تصوير مسلسله الجديد «بيبو»، المقرر عرضه ضمن خريطة مسلسلات رمضان 2026.

ويتكوّن مسلسل «بيبو» من 15 حلقة، وهو من تأليف ورشة تامر محسن، وإخراج أحمد شفيق، وإنتاج سعدى جوهر، ويشارك فى بطولته نخبة من النجوم، أبرزهم: هالة صدقى، سيد رجب، إسلام إبراهيم، وليد فواز، وئام مجدى، نورين أبو سعدة، إلى جانب عدد من الوجوه الشابة.

ويُعد «بيبو» من الأعمال المنتظرة فى الموسم الرمضانى، خاصة أنه يمثل أول بطولة مطلقة لكزبرة فى الدراما التليفزيونية، بعد مشاركته فى عدد من الأدوار اللافتة مع نجوم الصف الأول، ما يرفع من سقف التوقعات حول ردود الفعل الجماهيرية عند عرضه.