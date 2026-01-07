قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سحب منخفضة وصقيع.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين
حبس وغرامة ووقف الدعم.. قانون الضمان الاجتماعي 2025 يواجه التلاعب بالمساعدات
عبد السند يمامة يعلن عدم ترشحه لانتخابات رئاسة الوفد.. خاص
القيادة الأوروبية للقوات الأمريكية تعلن احتجاز ناقلة النفط الروسية مارينيرا
قائمة هدافي كأس أمم إفريقيا 2025.. براهيم دياز يتصدر وصلاح في الوصافة
اشتروا سيارات وعقارات.. 4 تجار مخدرات يغسلون 40 مليون جنيه
في قضية تصنيع المخدرات.. سارة خليفة و27 آخرين يواجهون هذه العقوبة
أسعار الفراخ في الأسواق اليوم الأربعاء 7-1-2026
الدين الأمريكي يقترب من 40 تريليون دولار في 2026| تفاصيل
لاعب الجزائر يوجه اعتذار لـ أشهر مشجع في أمم افريقيا بعد مباراة الكونغو
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة بالقطاع الغربي للجنوب اللبناني
الجيش السوري يقصف أهداف قوات سوريا الديمقراطية بحلب.. ما السبب؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
كزبرة لـ محمد منير: بحبك حب مش عادي يا كينج

يارا أمين

بعد استضافة الفنان محمد منير له في بيته، عبر أحمد البحر “كزبرة” عن سعادته وحبه الشديد للكينج.

ونشر كزبرة صورة تجمعه بمحمد منير عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام وعلق عليها قائلاً: “بحبك حب مش عادي ياكينج ".

يستمر أحمد بحر، الشهير بـ«كزبرة»، تصوير مسلسله الجديد «بيبو»، المقرر عرضه ضمن خريطة مسلسلات رمضان 2026.

ويتكوّن مسلسل «بيبو» من 15 حلقة، وهو من تأليف ورشة تامر محسن، وإخراج أحمد شفيق، وإنتاج سعدى جوهر، ويشارك فى بطولته نخبة من النجوم، أبرزهم: هالة صدقى، سيد رجب، إسلام إبراهيم، وليد فواز، وئام مجدى، نورين أبو سعدة، إلى جانب عدد من الوجوه الشابة.

ويُعد «بيبو» من الأعمال المنتظرة فى الموسم الرمضانى، خاصة أنه يمثل أول بطولة مطلقة لكزبرة فى الدراما التليفزيونية، بعد مشاركته فى عدد من الأدوار اللافتة مع نجوم الصف الأول، ما يرفع من سقف التوقعات حول ردود الفعل الجماهيرية عند عرضه.

الفنان محمد منير محمد منير كزبرة أحمد البحر إنستجرام بيبو هالة صدقى

قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

ناصر صقر

تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء ناصر صقر.. اليوم

عيدروس الزبيدي

التحالف العربي باليمن: «الزبيدي» هرب إلى مكان غير معلوم دون إبلاغ المجلس الانتقالي الجنوبي

سعر الدواجن

قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح

وفاة تشعل السوشيال ميديا

بيتفرجوا على الماتش.. وفاة داخل مستشفى شهير تشعل السوشيال ميديا

ضربات التحالف العربي

«التحالف العربي» يُنفّذ ضربة استباقية على المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن

مباريات اليوم

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 7-1-2026 .. والقنوات الناقلة

مصطفى محمد

مدرب الفراعنة السابق: أتمنى تعديل طريقة لعب مصر أمام كوت ديفوار.. ومصطفى محمد سيكون عنصرًا مهمًا

المستشارة يمنى محمد رضا

القومي للمرأة يهنئ يمنى محمد رضا بدير لتوليها منصب مساعد رئيس هيئة قضايا الدولة

نائب وزير الصحة

الصحة: نسعي لخفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.1 طفل بنهاية 2027

الهلال الأحمر

الهلال الأحمر يشارك في التأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد بـ 55 كنيسة على مستوى الجمهورية

كنز أحمر على سفرتك.. فوائد البنجر بدون سلق تذهل الأطباء وتغير صحتك في أيام

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس لتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد

بمكون واحد.. أكلات اقتصادية تشبع عيلة كاملة بأقل تكلفة

رد لقاء الخميسي

تجاهلها كان أنسب رد.. لقاء الخميسي تلتزم الصمت بعد جدل زواج محمد عبد المنصف وإعلان زوجته الانفصال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

