مجروح من صحابي.. كزبرة يثير الجدل برفقة الكينج محمد منير

أثار أحمد بحر الشهير ب"كزبرة" الجدل بمشاركة جمهوره صورة برفقة الفنان محمد منير عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام.

وعلق كزبرة على الصورة قائلا: قول يا كينج قول عشان مجروح من صحابي الفتره دي.

ووجه أحمد بحر الشهير ب"كزبرة" الشكر للفنان الكبير محمد منير علي استضافته في منزله، قائلًا: شكرا على اليوم الجميل ده ياكينج بحبك حب مش عادي .

ويخوض أحمد بحر الشهير ب كزبره الماراثون الرمضاني من خلال مسلسل بيبو ويشارك فى بطولته عدد من النجوم ابرزهم: هالة صدقى وسيد رجب وإسلام إبراهيم ووليد فواز، وآخرين.

مسلسل بيبو

مسلسل “بيبو” من الأعمال المنتظرة، وهو اول بطولة مطلقة بكزبرة بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن .