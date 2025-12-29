رمضان 2026 .. لقطات من مسلسل "بيبو" بطولة كزبرة

طرحت منصة watch it عددًا من صور كواليس مسلسل “بيبو” من بطولة الفنان الشاب كزبرة ، والذى من المقرر ان يطرح فى ماراثون رمضان 2026.

وبدأ المخرج أحمد شفيق تصوير مسلسل بيبو خلال الايام الماضية والمسلسل يتكون من 15 حلقة، و من تأليف تامر محسن، وإخراج أحمد شفيق، وإنتاج شركة ميديا هب – سعدى جوهر، ويشارك فى بطولته عدد من النجوم ابرزهم: هالة صدقى وسيد رجب وإسلام إبراهيم ووليد فواز، وآخرين.

مسلسل بيبو

مسلسل “بيبو” من الأعمال المنتظرة، وهو اول بطولة مطلقة بكزبرة بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن .

كان نفى الفنان الشاب كزبرة ، الأنباء المتداولة فى تسببه فى اعتذر المؤلف ولاء الشريف عن مسلسله الجديد «بيبو» بسبب تدخلاته فى السيناريو، مسلسل بيبو لـ كزبرة.

كزبرة ينفي شائعات اعتذار مخرج مسلسله عن العمل

وكتب كزبرة، عبر حسابه بموقع «فيسبوك»: «والله يجدعان كنت نايم ولاقيت ما شاء الله الأخبار دى نازلة عليا زى الرز وحتى المؤلف أستاذ ولاء الشريف طلع مايعرفش حاجة عن الكلام ده وطبعا أنا استأذنته ارفع الاسكرين شوت دى ومش هاقولها تانى وفروا فلوس اللجان والحملات وطلعوها لله احسن وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ»